Bayern negocia renovação de contrato com Alaba, mas conversas não avançam no primeiro momento Jogador tem contrato com o clube alemão até o fim da próxima temporada e deseja aumento para renovar com o atual octacampeão da Alemanha

Após renovar com peças importantes do elenco como Thomas Müller, Neuer e Davies, além de também estender o vínculo do técnico Hansi Flick, o Bayern de Munique tenta também renovar com o defensor David Alaba, de 28 anos.

No entanto, de acordo com informações do jornal “Bild”, as primeiras conversas não tiveram um final feliz. Segundo o portal, Karl-Heinz Rummenigge, CEO do Bayern, Hasan Salihamidzic, diretor esportivo do clube, e George Alaba, pai e agente do jogador, se reuniram na última quarta-feira.

As informações dão conta de que o jogador deseja receber um aumento salarial e que por isso as conversas ainda não evoluíram. Alaba recebe 15 milhões de euros (R$ 89 milhões) por temporada entre salário e bônus.

O austríaco, que tem contrato somente até o fim da próxima temporada, poderá assinar sem custos com outra equipe a partir de janeiro caso não chegue a um acordo de renovação com o bávaros.

Lateral-esquerdo de origem, Alaba atuou grande parte da temporada como zagueiro. Com lesões no setor, o atleta foi deslocado para a função e viu Alphonso Davies, que é atacante, tomar conta da posição. Com todos recuperados, Hansi Flick decidiu pela manutenção de ambos na zaga e lateral, respectivamente.

