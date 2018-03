Bayern leva virada do RB Leipzig e perde longa invencibilidade no Alemão

Líder disparado do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique foi surpreendido neste domingo ao ser batido pelo RB Leipzig por 2 a 1, de virada, fora de casa, no confronto que fechou a 27ª rodada da competição. Com o resultado, o time sofreu a sua primeira derrota na competição desde o dia 25 de novembro, quando caiu pelo mesmo placar diante do Borussia Mönchengladbach, pela 13ª jornada do torneio.

O revés fez a equipe bávara também estacionar nos 66 pontos na primeira posição, mas mesmo assim ainda ostenta 17 de diferença em relação ao vice-líder Schalke 04, que no último sábado superou o Wolfsburg por 1 a 0, fora de casa, e impediu a possibilidade de o Bayern poder garantir o título nacional por antecipação já neste domingo.

Já o RB Leipzig foi aos 43 pontos e se consolidou na sexta posição, fechando a zona de classificação para a Liga Europa. A equipe abriu quatro pontos em relação ao Hoffenheim, sétimo colocado, que no último sábado empatou por 3 a 3 com o Borussia Mönchengladbach. Para completar, o time de Leipzig encostou no Bayer Leverkusen, quinto na tabela, com 44 pontos, que horas mais cedo foi derrotado por 2 a 0 pelo Colônia.

Essa também foi apenas a segunda derrota sofrida pelo Bayern desde que Jupp Heynckes assumiu o comando da equipe depois da demissão de Carlo Ancelotti, no início de outubro. De lá para cá, o time de Munique ganhou nada menos do que 25 dos 28 jogos que disputou em todas as competições que participa.

Por causa do ótimo desempenho, o time avançou com facilidade às quartas de final da Liga dos Campeões e está muito próximo de assegurar mais um título do Campeonato Alemão, no qual só voltará a jogar no próximo dia 31, contra o Borussia Dortmund, em casa, após pausa forçada da competição por causa das datas reservadas pela Fifa para amistosos entre seleções. No mesmo dia 31, o RB Leipizig vai encarar o Hannover, fora de casa.

No confronto deste domingo, Sandro Wagner abriu o placar para o Bayern já aos 12 minutos do primeiro tempo. Porém, Naby Keita empatou aos 37 da mesma etapa e Timo Werner decretou a virada aos 11 minutos do período derradeiro, após receber belo lançamento nas costas da zaga e chutar cruzado para vencer o goleiro Sven Ulreich.