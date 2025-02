Bayern inicia fase decisiva da temporada contra Werder Bremen

Líder isolado do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique enfrenta nesta sexta-feira (7) o Werder Bremen, no jogo que abre a 21ª rodada e dá início a uma maratona para o time bávaro até o final de fevereiro.

Com 51 pontos, o Bayern tem seis de vantagem sobre o Bayer Leverkusen (2º), único time que parece ter condições de lutar pelo título.

Na sexta-feira, os jogadores do técnico Vincent Kompany recebem o Werder Bremen (8º com 30 pontos), que está no meio de um pelotão de oito equipes que brigam pela quarta colocação, no momento ocupada pelo RB Leipzig, que é a última que dá vaga na próxima Liga dos Campeões.

Depois do jogo na Allianz Arena contra o Werder, o Bayern terá pela frente o playoff de acesso às oitavas de final da Champions contra o Celtic (12 e 18 de fevereiro), e o clássico com o Leverkusen (15 de fevereiro) na Bundesliga, antes de receber o Eintracht Frankfurt (3º, 38 pontos) no dia 23 e visitar o Stuttgart (5º, 32 pontos) no dia 28.

Depois de vencer o Colônia com mais dificuldades que o esperado, 3 a 2, nas quartas de final da Copa da Alemanha, o Leverkusen visita o Wolfsburg (10º), no sábado, sem poder pensar em tropeço.

E no Signal Iduna Park, o técnico Nniko Kovac fará no sábado sua estreia no comando do Borussia Dortmund (11º), contra o Stuttgart, em busca de uma arrancada até a zona de classificação para a Champions.

— Programação da 21ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

(16h30) Bayern de Munique – Werder Bremen

– Sábado:

(11h30) Hoffenheim – Union Berlin

Freiburg – Heidenheim

Wolfsburg – Bayer Leverkusen

Mainz – Augsburg

Borussia Dortmund – Stuttgart

(14h30) B. Mönchengladbach – Eintracht Frankfurt

– Domingo:

(11h30) Holstein Kiel – Bochum

(13h30) RB Leipzig – St Pauli

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 51 20 16 3 1 62 19 43

2. Bayer Leverkusen 45 20 13 6 1 49 27 22

3. Eintracht Frankfurt 38 20 11 5 4 45 27 18

4. RB Leipzig 33 20 9 6 5 34 29 5

5. Stuttgart 32 20 9 5 6 37 30 7

6. Mainz 31 20 9 4 7 33 24 9

7. B. Mönchengladbach 30 20 9 3 8 32 30 2

8. Werder Bremen 30 20 8 6 6 34 36 -2

9. Freiburg 30 20 9 3 8 27 36 -9

10. Wolfsburg 29 20 8 5 7 43 35 8

11. Borussia Dortmund 29 20 8 5 7 36 34 2

12. Augsburg 26 20 7 5 8 24 35 -11

13. St Pauli 21 20 6 3 11 18 22 -4

14. Union Berlin 21 20 5 6 9 16 27 -11

15. Hoffenheim 18 20 4 6 10 26 40 -14

16. Heidenheim 14 20 4 2 14 25 42 -17

17. Holstein Kiel 12 20 3 3 14 31 52 -21

18. Bochum 10 20 2 4 14 17 44 -27

