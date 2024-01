Bayern homenageia Beckenbauer em cerimônia na Allianz Arena: ‘Grande alemão’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/01/2024 - 15:10 Para compartilhar:

O Bayern de Munique prestou uma homenagem póstuma a Franz Beckenbauer nesta sexta-feira ao organizar uma cerimônia na Allianz Arena, casa do time alemão. O ato contou com a presença de vários ex-jogadores, atletas que ainda estão em atividade, dirigentes do clube e também do presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier.

Em seu discurso, o principal dirigente político do país enalteceu a carreira de Beckenbauer e falou da sua importância para o sucesso que o futebol germânico atingiu após o fim da segunda guerra mundial.

“Não sei se os anjos do céu praticam algum esporte, mas nos últimos dias, eles podem ter ouvido uma voz com sotaque bávaro dizendo ‘saia e jogue futebol’. Beckenbauer era conhecido, admirado, idolatrado e amado. Para muitos, foi um modelo, para todos nós, foi um golpe de sorte. Como presidente, digo: obrigado Franz Beckenbauer, obrigado por tudo”, afirmou Steinmeier.

No centro do gramado, coroas de flores foram colocadas em volta de um enorme pôster de Beckenbauer em seus tempos de jogador. Na cerimônia, nomes como Paul Breitner, Lothar Matthäus, Karl-Heinz Rummenige e Bastian Schweinsteiger estiveram presentes para prestar sua solidariedade.

O presidente do Bayern, Herbert Hainer, também discursou para homenagear Beckenbauer. “Um modelo para todas as gerações. Franz era amigo de todos. Foi isso o que fez dele essa personalidade única. Este clube cresceu com ele. Crescemos juntos”, disse em seu pronunciamento.

Beckenbauer morreu no início de janeiro, os 78 anos, e o anúncio foi feito pela família por meio das redes sociais. Segundo o jornal alemão Bild, o maior ídolo da história do Bayern enfrentava problemas de saúde nos últimos anos.

Jogador de muita técnica e com um futebol vistoso, o volante teve seu momento máximo como atleta na conquista da Copa do Mundo de 1974, na Alemanha. A conquista veio em cima da Holanda. Como treinador, ele também foi campeão mundial pela seleção de seu país ao ganhar a Copa de 1990, na Itália.

