Bayern goleia Wolfsburg e assume liderança da Bundesliga

O Bayern de Munique reassumiu neste sábado a liderança do Campeonato Alemão, que desde setembro pertencia ao Borussia Dortmund, graças a uma contundente goleada por 6 a 0 sobre o Wolfsburg (7º).

Os dois rivais pelo título alemão ganharam neste fim de semana, mas de maneiras diferentes: o Dortmund sofreu para superar em casa o Stuttgart (16º) por 3 a 1, enquanto o Bayern goleou sem piedade o Wolfsburg na Allianz Arena.

Com estes resultados, as duas equipes seguem empatadas, agora com 57 pontos, mas o Bayern leva a melhor no saldo de gol em relação ao Dortmund (+35 contra +33) e assumiu a liderança da Bundesliga.

Na vitória deste sábado em Munique, o polonês Robert Lewandowski foi o único jogador a marcar mais de um gol (37 e 85 min). Os outros gols do time bávaro foram anotados por Serge Gnabry (34), o colombiano James Rodríguez (52), Thomas Müller (76) e Joshua Kimmich (82).

O Bayern não ocupava a primeira colocação da Bundesliga desde a quinta rodada, em setembro, e chegou a ficar 9 pontos atrás do líder Borussia Dortmund, antes de iniciar uma escalada rumo ao topo da tabela.

Assim, os comandados de Niko Kovac voltam a se aproximar do objetivo de conquistar um sétimo título alemão consecutivo e ganham confiança de cara para o importante duelo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Liverpool, na quarta-feira (0-0 na ida na Inglaterra).

— Programação e resultados da 25ª rodada do Campeonato Alemão:

– Sexta-feira:

Werder Bremen – Schalke 04 4 – 2

– Sábado:

Bayern de Munique – Wolfsburg 6 – 0

RB Leipzig – Augsburg 0 – 0

Freiburg – Hertha Berlim 2 – 1

Borussia Dortmund – Stuttgart 3 – 1

(14h30) Mainz – B. Moenchengladbach

– Domingo:

(11h30) Hoffenheim – Nuremberg

(14h00) Hannover – Bayer Leverkusen

– Segunda-feira:

(16h30) Fortuna Dusseldorf – Eintracht Frankfurt

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 57 25 18 3 4 62 27 35

2. Borussia Dortmund 57 25 17 6 2 61 28 33

3. RB Leipzig 46 25 13 7 5 43 20 23

4. B. Moenchengladbach 43 24 13 4 7 43 30 13

5. Eintracht Frankfurt 40 24 11 7 6 47 30 17

6. Bayer Leverkusen 39 24 12 3 9 43 35 8

7. Wolfsburg 39 25 11 6 8 39 37 2

8. Werder Bremen 36 25 9 9 7 43 37 6

9. Hertha Berlim 35 25 9 8 8 38 36 2

10. Hoffenheim 34 24 8 10 6 47 36 11

11. Fortuna Dusseldorf 31 24 9 4 11 31 42 -11

12. Freiburg 30 25 7 9 9 36 41 -5

13. Mainz 30 24 8 6 10 27 38 -11

14. Schalke 04 23 25 6 5 14 27 43 -16

15. Augsburg 22 25 5 7 13 34 46 -12

16. Stuttgart 19 25 5 4 16 25 55 -30

17. Hannover 14 24 3 5 16 21 55 -34

18. Nuremberg 13 24 2 7 15 18 49 -31

