Bayern goleia Stuttgart (4-0) com hat-trick de Kane e lidera Bundesliga

Graças a um hat-trick de Harry Kane, o Bayern Munique venceu neste sábado (19) o Stuttgart por 4 a 0, embora nada tenha mudado no topo da tabela da Bundesliga depois das vitórias de Leipzig e do Bayer Leverkusen.

Dominador e paciente na Allianz Arena, o ‘Rekordmeister’ enfrentou uma equipe da Champions a quatro dias de visitar o Barcelona na competição europeia.

O Bayern se reencontrou assim com a vitória após três jogos seguidos sem vencer (dois empates no campeonato alemão contra o Leverkusen e na visita ao Eintracht Frankfurt, e uma derrota na Liga dos Campeões diante do Aston Villa, na Inglaterra) e se mantém na liderança, empatado em pontos com o Leipzig (17º).

Mas o gigante bávaro ocupa a liderança graças ao seu melhor saldo de gols (+17 contra +9).

– Aviso ao Barça –

Sem sorte nas finalizações no primeiro tempo, Kane afiou a pontaria na segunda etapa, abrindo o placar aos 57 minutos com um chute de longa distância que desviou na grama, e ampliou três minutos depois ao receber uma bola na área cercado pelos zagueiros antes de finalizar de pé direito.

O astro da seleção inglesa foi oportunista e aproveitou uma sobra na área para conseguir um novo hat-trick (80′), marcando seu oitavo gol na Bundesliga numa temporada em que também fez quatro na Liga dos Campeões.

“Sempre acreditei em mim, na minha capacidade e nos meus companheiros. Isso ficou claro hoje”, disse Kane, que brincou dizendo que seus colegas “provavelmente estão um pouco fartos” de dar assistências.

O francês Kingsley Coman fechou a goleada aos 89 minutos.

Os jogadores de Vincent Kompany, com lacunas defensivas na última partida antes da janela internacional contra o Eintracht, com três gols sofridos, melhoraram nesse aspecto neste sábado, o que parece um bom presságio antes de visitar o Barça, na quarta-feira, pela terceira rodada da Champions.

Não estará disponível para esta partida o meia-atacante Aleksander Pavlovic, que sofreu uma lesão séria após um duelo aéreo com Fabian Rieder aos 5 minutos. Ele saiu de campo com sinais de dores, e pouco depois o Bayern confirmou a fratura na clavícula do jogador, que ficará afastado “nas próximas semanas”.

– Leipzig e Leverkusen vencem –

Mais cedo, o Leipzig do técnico Marco Rose venceu o Mainz por 2 a 0 e também chegou aos 17 pontos

No início da partida, os torcedores do Mainz exibiram uma série de faixas criticando a decisão de seu ex-técnico Jurgen Klopp de assumir o cargo de diretor de futebol da Red Bull, empresa que comanda o Leipzig.

Os torcedores locais perguntaram “Você está louco?” e acusaram Klopp, que treinou o Mainz antes de se transferir para o Borussia Dortmund e depois ao Liverpool, de “esquecer tudo o que lhe demos”.

Ainda invicto nesta temporada na Alemanha, apesar das duas derrotas na Liga dos Campeões, o Leipzig abriu o placar após 20 minutos, graças a uma grande jogada de Xavi Simons.

O capitão do Leipzig, Willi Orban, aproveitou uma sobra após um cruzamento de Lois Openda e aumentou a vantagem para 2 a 0.

Em outro confronto de destaque neste sábado, o Bayer Leverkusen, atual campeão, derrotou o Eintracht em Frankfurt por 2 a 1 de virada.

Omar Marmoush colocou o Eintracht na frente convertendo um pênalti aos 16 minutos. Menos de dez minutos depois Robert Andrich empatou para os atuais campeões (25′) e Victor Boniface marcou de cabeça o gol da virada no segundo tempo (71′).

Depois de terem perdido para o Leipzig no início da temporada, o time do técnico Xabi Alonso também teve uma curta sequência de dois empates consecutivos (contra o Bayern e o modesto Kiel em casa), mas este triunfo permite que se mantenha na parte superior da tabela, com 14 pontos.

O Freiburg (2º) também confirmou seu ótimo início de temporada ao derrotar o Augsburg por 3 a 1 fora de casa com três gols ainda no primeiro tempo.

Essa quinta vitória leva o Freiburg aos 15 pontos e ao segundo lugar, a dois pontos dos líderes.

Em outra partida deste sábado o Borussia Moenchengladbach venceu em casa o Heidenheim por 3 a 2.

O Hoffenheim venceu seu primeiro jogo desde a abertura da temporada: 3 a 1 sobre o modesto Bochum, que está em último com apenas um ponto em sete jogos.

— Jogos da 7ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Borussia Dortmund – St Pauli 2 – 1

– Sábado:

Freiburg – Augsburg 3 – 1

Mainz – RB Leipzig 0 – 2

B. Mönchengladbach – Heidenheim 3 – 2

Hoffenheim – Bochum 3 – 1

Bayer Leverkusen – Eintracht Frankfurt 2 – 1

Bayern de Munique – Stuttgart 4 – 0

– Domingo:

(10h30) Holstein Kiel – Union Berlin

(12h30) Wolfsburg – Werder Bremen

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 17 7 5 2 0 24 7 17

2. RB Leipzig 17 7 5 2 0 11 2 9

3. Freiburg 15 7 5 0 2 12 8 4

4. Bayer Leverkusen 14 7 4 2 1 18 13 5

5. Eintracht Frankfurt 13 7 4 1 2 15 11 4

6. Borussia Dortmund 13 7 4 1 2 14 12 2

7. Union Berlin 11 6 3 2 1 6 4 2

8. Heidenheim 9 7 3 0 4 12 11 1

9. Stuttgart 9 7 2 3 2 15 15 0

10. B. Mönchengladbach 9 7 3 0 4 10 12 -2

11. Mainz 8 7 2 2 3 11 12 -1

12. Werder Bremen 8 6 2 2 2 8 12 -4

13. Wolfsburg 7 6 2 1 3 13 12 1

14. Hoffenheim 7 7 2 1 4 13 17 -4

15. Augsburg 7 7 2 1 4 10 18 -8

16. St Pauli 4 7 1 1 5 5 11 -6

17. Holstein Kiel 2 6 0 2 4 9 19 -10

18. Bochum 1 7 0 1 6 7 17 -10

