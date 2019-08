Bayern goleia Mainz e segue na cola do líder Leipizig

O Bayern de Munique, atual campeão alemão, goleou por 6 a 1 em casa o lanterninha Mainz, neste sábado pela 3ª rodada da Bundesliga, e se manteve na cola do líder RB Leipzig.

Com 7 pontos em 9 possíveis, o Bayern segue a dois pontos de distância do Leipzig, líder provisório com 100% de aproveitamento e que na sexta-feira abriu a rodada na Alemanha vencendo por 3 a 1 o Borussia Monchengladbach.

O Borussia Dortmund (6 pontos), que venceu nas duas primeiras rodadas, terá a chance de recuperar a liderança da competição ainda neste sábado com uma vitória fora de casa sobre o recém-promovido Union Berlim (15º).

Não conseguiram seguir o ritmo do Leipzig as outras três equipes que haviam vencido nas duas primeiras rodadas, Bayer Leverkusen, Wolfsburg e Freiburg.

O Leverkusen (4º) e o Wolfsburg (3º) empataram em casa contra Hoffenheim (0-0) e Paderborn (1-1), respectivamente, e somam 7 pontos.

O Freiburg (6º, 6 pontos) foi derrotado em casa por 2 a 1 pelo Colônia (12º), que voltou nesta temporada à primeira divisão do futebol alemão e que somou três importantes pontos neste sábado graças a um gol nos acréscimos do franco-tunisiano Ellyes Skhiri.

Esses resultados permitem ao Bayern de Munique assumir provisoriamente a segunda colocação, à espera do Borussia Dortmund, graças ao saldo de gol reforçado pela impressionante vitória deste sábado na Allianz Arena.

O Mainz chegou a surpreender os atuais campeões alemães ao abrir o placar com o holandês Jean-Paul Boëtius aos 6 minutos de jogo, mas logo foi atropelado pela superioridade do gigante bávaro.

O Bayern virou a partida ainda no primeiro tempo com gols do francês Benjamin Pavard (36) e do austríaco David Alaba (45). No segundo tempo, a exibição bávara continuou, com jogadores diferentes anotando outros quatro gols: o croata Ivan Perisic (54), o francês Kingsley Coman (64), o polonês Robert Lewandowski (78) e o canadiense Alphonso Davies (80).

O brasileiro Philippe Coutinho, reforço de peso do Bayern para a nova temporada, foi titular, mas não teve participação nos gols, sendo substituído aos 22 minutos do segundo tempo.

— Programação e resultados da 3ª rodada do Campeonato Alemão:

– Sexta-feira:

B. Moenchengladbach – RB Leipzig 1 – 3

– Sábado:

Bayer Leverkusen – Hoffenheim 0 – 0

Wolfsburg – Paderborn 1 – 1

Freiburg – Colônia 1 – 2

Schalke 04 – Hertha Berlim 3 – 0

Bayern de Munique – Mainz 6 – 1

(13h30) 1. FC Union Berlin – Borussia Dortmund

– Domingo:

(10h30) Werder Bremen – Augsburg

(13h00) Eintracht Frankfurt – Fortuna Dusseldorf

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. RB Leipzig 9 3 3 0 0 9 2 7

2. Bayern de Munique 7 3 2 1 0 11 3 8

3. Wolfsburg 7 3 2 1 0 6 2 4

4. Bayer Leverkusen 7 3 2 1 0 6 3 3

5. Borussia Dortmund 6 2 2 0 0 8 2 6

6. Freiburg 6 3 2 0 1 7 3 4

7. B. Moenchengladbach 4 3 1 1 1 4 4 0

8. Schalke 04 4 3 1 1 1 3 3 0

. Hoffenheim 4 3 1 1 1 3 3 0

10. Fortuna Dusseldorf 3 2 1 0 1 4 4 0

11. Eintracht Frankfurt 3 2 1 0 1 2 2 0

12. Colônia 3 3 1 0 2 4 6 -2

13. Paderborn 1 3 0 1 2 4 7 -3

14. Augsburg 1 2 0 1 1 2 6 -4

15. 1. FC Union Berlin 1 2 0 1 1 1 5 -4

16. Hertha Berlim 1 3 0 1 2 2 8 -6

17. Werder Bremen 0 2 0 0 2 3 6 -3

18. Mainz 0 3 0 0 3 2 12 -10

