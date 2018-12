Bayern goleia e empata em pontos com segundo colocado da Bundesliga

O Bayern de Munique segue somando vitórias, goleando neste sábado por 4 a 0 o Hannover, pela 15ª rodada do Campeonato Alemão.

Os jovens alemães Joshua Kimmich (2 minutos) e Serge Gnabry (53), o austríaco David Alaba (29) e o polonês Robert Lewandowski (62) foram os autores dos goles bávaros.

Com a vitória, a equipe treinada por Niko Kovac segue na 3ª colocação, mas empatada em 30 pontos com o Borussia Monchengladbach (2º), que foi incapaz de marcar um gol no empate em 0 a 0 com o Hoffenheim (6º).

Na 300ª partida na Bundesliga do atacante Thomas Muller, o Bayern de Munique pôde contar na equipe titular com o brasileiro naturalizado espanhol Thiago alcântara e o francês Kingsley Coman, recuperados das lesões no tornozelo.

Nas outras partidas disputadas neste sábado, o Augsburg (14º) e o Schalke (13º) empataram em 1 a 1, enquanto o Stuttgart (15º) venceu de virada por 2 a 1 o Hertha Berlim (7º).

Ainda neste sábado, o líder Borussia Dortmund recebe o Werder Bremen (9º).

Programação e resultados da 15ª rodada do Campeonato Alemão

– Sexta-feira:

Nuremberg – Wolfsburg 0 – 2

– Sábado:

Fortuna Dusseldorf – Freiburg 2 – 0

Hannover – Bayern de Munique 0 – 4

Hoffenheim – B. Moenchengladbach 0 – 0

Stuttgart – Hertha Berlim 2 – 1

Augsburg – Schalke 04 1 – 1

(15h30) Borussia Dortmund – Werder Bremen

– Domingo:

(12h30) RB Leipzig – Mainz

(15h00) Eintracht Frankfurt – Bayer Leverkusen

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Borussia Dortmund 36 14 11 3 0 39 14 25

2. B. Moenchengladbach 30 15 9 3 3 33 16 17

3. Bayern de Munique 30 15 9 3 3 32 18 14

4. RB Leipzig 25 14 7 4 3 24 13 11

5. Eintracht Frankfurt 23 14 7 2 5 30 17 13

6. Hoffenheim 23 15 6 5 4 30 21 9

7. Hertha Berlim 23 15 6 5 4 23 22 1

8. Wolfsburg 22 15 6 4 5 22 20 2

9. Werder Bremen 21 14 6 3 5 24 23 1

10. Mainz 19 14 5 4 5 13 15 -2

11. Bayer Leverkusen 18 14 5 3 6 20 25 -5

12. Freiburg 17 15 4 5 6 19 24 -5

13. Schalke 04 15 15 4 3 8 16 21 -5

14. Augsburg 14 15 3 5 7 21 24 -3

15. Stuttgart 14 15 4 2 9 11 30 -19

16. Fortuna Dusseldorf 12 15 3 3 9 16 32 -16

17. Nuremberg 11 15 2 5 8 14 35 -21

18. Hannover 10 15 2 4 9 16 33 -17

bds/gh/am