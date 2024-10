Bayern goleia Bochum e retoma liderança do Campeonato Alemão

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 27/10/2024 - 14:24 Para compartilhar:

O Bayern de Munique retomou a liderança do Campeonato Alemão, depois de ter sido ultrapassado pelo RB Leipzig no início da 8ª rodada, ao golear o lanterna Bochum por 5 a 0 neste domingo (27).

Com seis vitórias e dois empates, o Bayern soma os mesmos 20 pontos do Leipzig, que no sábado venceu Freiburg por 3 a 1, mas leva vantagem no saldo de gols (+22 contra +11), e se mantém no topo da tabela, posição que ocupa desde a 3ª rodada.

O time bávaro abriu o placar aos 16 minutos em bela cobrança de falta do francês Michael Olise. Aos 26, Jamal Musiala ampliou.

No segundo tempo, Harry Kane (57′) aproveitou jogada de Musiala para marcar de esquerda seu nono gol no Campeonato Alemão (o 14º na temporada, somando os cinco da Liga dos Campeões).

Leroy Sané, que saiu do banco de reservas e entrou no lugar de Olise, fez o quarto do Bayern (65′), minutos antes de Kingsley Coman fechar a goleada acertando belo chute com efeito (71′).

A boa vitória sob a pressão de ter que retomar a liderança da Bundesliga foi uma grande resposta do Bayern de Munique depois da derrota no meio de semana para o Barcelona por 4 a 1 na Liga dos Campeões.

— Jogos da 8ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Mainz – B. Mönchengladbach 1 – 1

– Sábado:

Augsburg – Borussia Dortmund 2 – 1

Stuttgart – Holstein Kiel 2 – 1

RB Leipzig – Freiburg 3 – 1

St Pauli – Wolfsburg 0 – 0

Werder Bremen – Bayer Leverkusen 2 – 2

– Domingo:

Bochum – Bayern de Munique 0 – 5

(13h30) Union Berlin – Eintracht Frankfurt

(15h30) Heidenheim – Hoffenheim

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 20 8 6 2 0 29 7 22

2. RB Leipzig 20 8 6 2 0 14 3 11

3. Bayer Leverkusen 15 8 4 3 1 20 15 5

4. Freiburg 15 8 5 0 3 13 11 2

5. Union Berlin 14 7 4 2 1 8 4 4

6. Eintracht Frankfurt 13 7 4 1 2 15 11 4

7. Borussia Dortmund 13 8 4 1 3 15 14 1

8. Stuttgart 12 8 3 3 2 17 16 1

9. Werder Bremen 12 8 3 3 2 14 16 -2

10. B. Mönchengladbach 10 8 3 1 4 11 13 -2

11. Augsburg 10 8 3 1 4 12 19 -7

12. Heidenheim 9 7 3 0 4 12 11 1

13. Mainz 9 8 2 3 3 12 13 -1

14. Wolfsburg 8 8 2 2 4 15 16 -1

15. Hoffenheim 7 7 2 1 4 13 17 -4

16. St Pauli 5 8 1 2 5 5 11 -6

17. Holstein Kiel 2 8 0 2 6 10 23 -13

18. Bochum 1 8 0 1 7 7 22 -15

