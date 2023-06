Bayern encerra patrocínio com Qatar Airways

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 28/06/2023 - 12:22 Compartilhe

O Bayern de Munique encerrou em comum acordo seu patrocínio com a companhia aérea Qatar Airways, que gerou polêmica desde que foi assinado, há cinco anos, pelas violações dos direitos humanos no país do Golfo.

“O contrato entre Bayern e Qatar Airways termina de maneira amistosa após apaixonantes cinco anos juntos”, afirmaram as partes em um comunicado conjunto publicado nesta quarta-feira (28) no site do clube alemão.

“O Bayern venceu a Champions, e a Qatar Airways recebeu o título de ‘Melhor companhia aérea do mundo'”, acrescenta a nota.

O ex-diretor-geral do clube Oliver Kahn, demitido no final de maio após uma temporada abaixo das expectativas, já tinha alertado há alguns meses sobre a necessidade de reavaliar o patrocínio com uma marca controversa.

O Bayern foi criticado desde o início da parceria pelas violações dos direitos humanos no Catar. Em 2021, torcedores do time perturbaram uma assembleia geral do clube para exigir o fim da colaboração com a companhia.

