Bayern empata sem gols com Leverkusen e mantém vantagem na liderança

Dominado durante toda a partida, o Bayern de Munique segurou um empate em 0 a 0 com o Bayer Leverkusen neste sábado (15), pela 22ª rodada do Campeonato Alemão, e manteve oito pontos de vantagem na liderança da tabela.

Com o resultado, o Bayern chegou aos 55 pontos, contra 47 do Leverkusen, seu principal perseguidor na Bundesliga.

O time de Munique, que na próxima rodada recebe o Eintracht Frankfurt (3º), saiu da BayArena com a sensação de vitória em um confronto direto na luta pelo título.

“Estamos satisfeitos com o resultado, podemos dizer assim. O Bayer Leverkusen estava num bom dia e nos pressionou, mas no final voltamos para casa com um ponto. Talvez tenha sido sorte, mas nós também já dominamos esse adversário e não conseguimos levar os três pontos”, declarou após a partida o capitão do time bávaro, o experiente goleiro Manuel Neuer.

De fato, o Bayern foi inofensivo no ataque, sem chutes a gol defendidos por Lukas Hradecky e sem escanteios a seu favor nos 90 minutos. E a sorte também acompanhou a equipe na defesa.

Aos 21 minutos, uma cabeçada de Jeremie Frimpong explodiu no travessão. Pouco depois, Nathan Tella emendou belo chute de primeira que também parou na trave (25′).

Na próxima terça-feira, o Bayern de Munique enfrenta o Celtic no jogo de volta do playoff de acesso às oitavas de final da Liga dos Campeões, na Allianz Arena, depois de vencer a ida na Escócia por 2 a 1.

– Stuttgart e Dortmund tropeçam –

Mais cedo, o Stuttgart (6º) foi derrotado em casa pelo Wolfsburg por 2 a 1, dando um passo atrás na luta pela quarta posição, a última que dá vaga na próxima Champions.

O Borussia Dortmund, que é apenas o 11º na tabela, também tropeçou na rodada, com a derrota por 2 a 0 para o Bochum, que com o resultado passou a lanterna para o Holstein Kiel.

A quarta colocação continua com o RB Leipzig, que na sexta-feira empatou com o Augsburg em 0 a 0.

— Jogos da 22ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Augsburg – RB Leipzig 0 – 0

– Sábado:

Stuttgart – Wolfsburg 1 – 2

Union Berlin – B. Mönchengladbach 1 – 2

Bochum – Borussia Dortmund 2 – 0

St Pauli – Freiburg 0 – 1

B. Leverkusen – B. de Munique 0 – 0

– Domingo:

(11h30) Werder Bremen – Hoffenheim

(13h30) Eintracht Frankfurt – Holstein Kiel

(15h30) Heidenheim – Mainz

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 55 22 17 4 1 65 19 46

2. Bayer Leverkusen 47 22 13 8 1 49 27 22

3. Eintracht Frankfurt 39 21 11 6 4 46 28 18

4. RB Leipzig 37 22 10 7 5 36 29 7

5. Freiburg 36 22 11 3 8 29 36 -7

6. Stuttgart 35 22 10 5 7 40 33 7

7. B. Mönchengladbach 34 22 10 4 8 35 32 3

8. Wolfsburg 33 22 9 6 7 45 36 9

9. Mainz 32 21 9 5 7 33 24 9

10. Werder Bremen 30 21 8 6 7 34 39 -5

11. Borussia Dortmund 29 22 8 5 9 37 38 -1

12. Augsburg 28 22 7 7 8 24 35 -11

13. Union Berlin 24 22 6 6 10 21 29 -8

14. St Pauli 21 22 6 3 13 18 25 -7

15. Hoffenheim 18 21 4 6 11 26 44 -18

16. Heidenheim 14 21 4 2 15 25 43 -18

17. Bochum 14 22 3 5 14 21 46 -25

18. Holstein Kiel 13 21 3 4 14 33 54 -21

