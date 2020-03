Bayern elimina Schalke e garante um lugar na semifinal da Copa da Alemanha

Líder do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique garantiu vaga nas semifinais da Copa da Alemanha, nesta terça-feira, ao derrotar o Schalke 04, por 1 a 0, em Gelsenkirchen, diante de 62.271 espectadores.

Apesar de jogar fora de casa e sofrer a pressão da torcida adversária, o Bayern se impôs desde o começo e procurar atacar, mas foi o Schalke que levou mais perigo ao gol de Neuer. Primeiro com um belo chute colocado de Schopf, que passou raspando a trave esquerda. Depois Guido Burgstaller acertou o travessão.

De tanto tentar, o Bayern conseguiu abrir o placar só aos 40 minutos, com Kimmich, que pegou um rebote na entrada da área e bateu forte. A bola passou no meio de pelo menos três jogadores do Schalke e não deu chance de defesa para o goleiro Schubert. O time de Munique busca a 20.ª conquista.

No outro jogo desta terça-feira, o Saarbrucken, da quarta divisão, eliminou o Fortuna Dusseldorf, que disputa a Bundesliga, por 7 a 6, nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo normal e 0 a 0 na prorrogação.

Nesta quarta-feira vão ser definidas as duas outras equipes na semifinais com os duelos entre: Bayer Leverkusen x Union Berlin e Eintracht Frankfurt x Werder Bremen.