Bayern e Juve, primeiros classificados para as oitavas da Champions

Sem brilhar e com mais sofrimento do que o esperado, Bayern de Munique e Juventus se tornaram nesta quarta-feira os primeiros classificados para as oitavas de final da Liga dos Campeões após vencerem Olympiacos (2-0) e Lokomotiv (2-1), respectivamente.

Depois de uma hora de jogo em que o goleiro português do Olympiacos José Sá evitou gols alemães com boas defesas, o artilheiro polonês Robert Lewandoski conseguiu furar a defesa grega e abriu o placar no segundo tempo (69) após um cruzamento do atacante francês Kingsley Coman.

Tirando um chute cruzado do sérvio Randelovic, que passou perto do gol (18), a partida foi claramente dominada pelo time alemão, que criaram várias chances de gol.

A um minuto para o final, o meia croata Ivan Perisic ampliou para 2 a 0 desviando um cruzamento do francês Corentin Tolisso e garantiu a vaga nas oitavas de final. O Bayern continua buscando um técnico depois da demissão no último fim de semana de Niko Kovac, após a goleada histórica sofrida para o Eintracht Frankfurt na Bundesliga (5-1).

– Vaga nos acréscimos –

Em Moscou, a Juventus também conseguiu a vitória e a classificação para as oitavas de final ao derrotar o Lokomotiv nos acréscimos.

O gigante italiano abriu o placar logo aos 4 minutos, quando o meia galês Aaron Ramsey aproveitou uma falha clamorosa do goleiro brasileiro Guilherme após uma cobrança de falta do astro Cristiano Ronaldo. O Lokomotiv empatou pouco depois (12) por meio de Aleksei Miranchuk, que tocou para o gol vazio uma bola que havia batido na trave.

A Juventus enfrentou um adversário que partiu para cima, com o objetivo de manter vivas suas chances de se classificar. E os russos conseguiram equilibrar forças.

O Lokomotiv quase marcou duas vezes. Aos 22 minutos, Mirantchouk chutou uma bola que passou a centímetros do gol e na reta final o português João Mario soltou uma bomba que o zagueiro Leonardo Bonucci tirou na linha.

Mas nos descontos veio a ‘obra-prima’ da noite. Douglas Costa recuperou a bola na esquerda, driblou jogadores até cruzar na área e encontrar o atacante argentino Gonzalo Higuaín, que devolveu de calcanhar para o brasileiro finalizar com classe.

