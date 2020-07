Bayern derrota Bayer Leverkusen e conquista a Copa da Alemanha pela 20.ª vez

O domínio do Bayern de Munique no futebol alemão é impressionante. Depois de conquistar o oitavo título nacional consecutivo, o time da Bavária se sagrou, neste sábado, campeão da Copa da Alemanha pela 20.ª vez, ao derrotar o Bayer Leverkusen, por 4 a 2, em Berlim.

O jogo nem parecia uma decisão, tal a superioridade do Bayern, que abriu o placar aos 16 minutos, por intermédio de uma bela cobrança de falta de Alaba. O segundo gol saiu ainda na primeira etapa, após falha na saída de bola do Leverkusen. Lançado na ponta-direita, Gnabry bateu firme e cruzado: 2 a 0.

O Bayer ameaçou reagir na segunda etapa, mas os valores individuais do Bayern são muito superiores. Aos 14 minutos, Neuer deu um chutão e a bola foi em direção a Lewandowski, que, com uma linda matada de bola, emendou uma bomba da intermediária. O goleiro Hradecky falhou feio: 3 a 0.

Com o título assegurado, o Bayern diminuiu o ritmo e viu Bender diminuir para o Leverkusen, aos 18 minutos, de cabeça, após escanteio cobrado pelo lado direito. O Bayer se animou, foi à frente, mas tomou o quarto, após contragolpe do time de Munique, finalizado mais uma vez por Lewandowski, aos 44.

O Bayer descontou, de pênalti, nos acréscimos, com Havertz, mas o título já estava nas mãos da forte equipe de Munique, que na próxima temporada estará ainda mais forte com a contratação do atacante Sané, do Manchester City.

