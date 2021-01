Bayern de Munique x Mainz 05: onde assistir e prováveis escalações Equipe bávara quer se manter na liderança isolada da Bundesliga. Adversário é vice-lanterna da competição, com apenas seis pontos conquistados

O Bayern de Munique quer se manter na liderança isolada da Bundesliga. Para isso, os bávaros terão que vencer o Mainz 05, neste domingo, às 14h (horário de Brasília). O adversário da equipe de Flick é vice-lanterna do campeonato.

Antes da partida, Hansi Flick falou sobre o adversário e a dificuldade da partida de amanhã.

– Analisamos o adversário, mas ainda não sabemos exatamente o que o novo treinador vai propor. Normalmente ele pode ditar um estilo de jogo e colocar o adversário sob pressão. Mas olhamos para nós mesmos. Nada mudou nas metas. Queremos ter o maior sucesso possível, como fizemos na temporada passada. Temos que criar as condições para isso, o caminho é a meta e espero que tal caminho seja coroado no final. Todos querem começar. Terminamos com sucesso um ano excelente. Mesmo que a pausa tenha sido curta, foi importante. Nos últimos dias foi muito divertido o treino, a qualidade foi muito elevada.

FICHA TÉCNICA



Bayern de Munique x Mainz 05

Data e horário: 03/01/2021

Local: Allianz Arena (Munique, ALE)

Onde assistir: OneFootball

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES



Bayern de Munique (Treinador: Hansi Flick)

​Neuer; Sule, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Muller, Coman; Lewandowski.

DESFALQUES: Tanguy Nianzou (lesionado).

Mainz 05 (Treinador:

Zentner; Fernandes, St Juste, Hack, Niakhate, Brosinski; Barreiro, Kunde, Boetius; Quaison, Mateta.

DESFALQUES: Pierre Kunde Malong (lesionado) e Moussa Niakhaté (suspenso).

