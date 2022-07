Bayern de Munique vence Leipzig (5-3) e conquista sua 10ª Supercopa da Alemanha

O Bayern de Munique, com o astro senegalês Sadio Mané jogando sua primeira partida oficial com sua nova equipe, derrotou por 5 a 3 o Leipzig neste sábado na Red Bull Arena, e conquistou sua 10ª Supercopa da Alemanha.







Os jogadores comandados pelo técnico Julian Nagelsmann abriram o caminho para o título com gols no primeiro tempo de Jamal Musiala (15), Sadio Mané (31) e Benjamin Pavard (45).

Marcel Halstenberg (59) diminuiu para o Leipzig mas Serge Gnabry voltou a abrir uma grande vantagem para o Bayern (66).

Christophe Nkunku (77, de pênalti) e o espanhol Dani Olmo (89) deram ânimo aos anfitriões, mas Leroy Sané acabou com as esperanças do Leipzig nos acréscimos (90+8).

– Os dez últimos campeões:

2022: Bayern de Munique (5-3 contra o Leipzig)

2021: Bayern de Munique (3-1 contra o Borussia Dortmund)

2020: Bayern de Munique (3-2 contra o Borussia Dortmund)

2019: Borussia Dortmund (2-0 contra o Bayern de Munique)

2018: Bayern de Munique (5-0 contra o Eintracht Frankfurt)

2017: Bayern de Munique (2-2 e 5-4 nos pênaltis contra o Borussia Dortmund)

2016: Bayern de Munique (2-0 contra o Borussia Dortmund)

2015: Wolfsbourg (1-1 e 5-4 nos pênaltis contra o Bayern de Munique)

2014: Borussia Dortmund (2-0 contra o Bayern de Munique)

2013: Borussia Dortmund (4-2 contra o Bayern de Munique)

– Times mais vezes campeões*

10 títulos: Bayern de Munique

6 títulos: Borussia Dortmund

3 títulos: Werder Bremen

1 título: Kaiserslautern, Schalke, Stuttgart, Wolfsbourg

* de 1987 a 1996, depois de 2010 a 2021

