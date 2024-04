Bayern de Munique vence Colônia e adia título do Leverkusen no Campeonato Alemão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/04/2024 - 12:45 Para compartilhar:

O Bayern de Munique impediu que o Bayer Leverkusen conquistasse o título do Campeonato Alemão neste sábado, sem que precisasse entrar em campo, ao derrotar o Colônia por 2 a 0, na Allianz Arena, pela 29ª rodada. Longe da briga pela taça, o time bávaro, ao menos, continua firme na vice-liderança.

Com a vitória, o Bayern de Munique encerra uma série de duas derrotas consecutivas. O time bávaro chegou aos 63 pontos, contra 76 do Bayer Leverkusen, que por confirmar o título neste domingo, às 12h30 (horário de Brasília). Para isso, precisará vencer o Werder Bremen. Já o Colônia ocupa a penúltima posição, com 22.

Sem viver um grande momento na temporada, o Bayern de Munique chegou a ser pressionado pelo Colônia, mas se defendeu bem e buscou reagir nos minutos finais do primeiro tempo, quando Harry Kane acertou a trave. No entanto, não conseguiu tirar o zero do placar, muito também por causa do goleiro Marvin Schwabe, destaque do duelo com grandes defesas.

No segundo tempo, o Colônia não resistiu aos ataques do Bayern e acabou levando o gol aos 20. Raphael Guerreiro pegou a sobra de fora da área e chutou colocado para fazer um longo gol. Mas a vitória só foi confirmada aos 45, quando Thomas Müller aproveitou uma falha defensiva do adversário para fazer 2 a 0.

MAIS JOGOS

Na briga por vaga na próxima edição da Liga dos Campeões, o RB Leipzig derrotou o Wolfsburg por 3 a 0, com gols de Olmo, Sesko e Openda. Com isso, conseguiu se manter no quarto lugar, com 56 pontos, três a mais do que o Borussia Dortmund, em quinto.

Apesar de estar focado na Liga dos Campeões da Europa, o Dortmund venceu o Borussia Monchengladbach por 2 a 1, com dois gols de Sabitzer. Weber descontou.

Ainda neste sábado, o Mainz (16º) fez sonoros 4 a 1 no Hoffenheim (8º), enquanto que Bochum (15º) e Heidenheim (10º) ficaram no empate por 1 a 1.