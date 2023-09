Bayern de Munique vence Bochum por 7 a 0 com 3 gols de Kane e retoma liderança do Alemão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/09/2023 - 12:52 Compartilhe

Momentaneamente ultrapassado pelo Stuttgart, que venceu na abertura da rodada na sexta-feira, o Bayern de Munique retomou a liderança do Campeonato Alemão em grande estilo neste sábado. O time bávaro goleou o Bochum por 7 a 0 na Allianz Arena, pela quinta rodada, com direito a três gols de Harry Kane. Também brigando na parte de cima da tabela, RB Leipzig, Hoffenheim e Borussia Dortmund venceram nesta manhã.

O time de Thomas Tuchel chega a 13 pontos, na primeira colocação. Stuttgart, Leipzig e Hoffenheim vêm na sequência, respectivamente, com 12 pontos cada. O Borussia Dortmund fica na quinta colocação, com 11 pontos e segue invicto.

O Bayern não deixou o Bochum (14º colocado) respirar e abriu o placar com Choupo-Moting logo aos 4 minutos. Aos 12, Kane pegou sobra e ampliou. Matthijs de Ligt fez o terceiro de cabeça aos 29. Kane, que marcou três vezes, também deu assistência para Sané, de primeira, fazer o quarto gol aos 38. No segundo tempo, Kane marcou aos 9 de pênalti, Mathys Tel voltou a fazer gol aos 36, com mais uma assistência de Kane, que fechou o placar aos 43.

A vitória do Borussia Dortmund foi contra o Wolfsburg, em Dortmund, no Signal Iduna Park, por 1 a 0. O gol foi marcado por Marco Reus aos 23 minutos. O Wolfsburg fica na sétima posição, com nove pontos.

Já o Hoffenheim bateu o Union Berlim por 2 a 0, com gols de Kramaric e Baier no primeiro tempo. O time da capital soma três derrotas seguidas e está em nono, com seis pontos. Já o Leipzig bateu o Borussia Monchengladbach (15º colocado) por 1 a 0 fora de casa, com gol de Timo Werner. Também neste sábado, o Augsburg (11º) venceu o lanterna Mainz por 2 a 1.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias