Bayern de Munique sai atrás contra o lanterna, mas vira com dois de Lewandowski e vence na Bundesliga Equipe de Julian Nagelsmann vê o Greuther Fürt sair na frente, mas faz bom segundo tempo para conquistar mais três pontos e manter segurança na liderança do torneio

Foi no sufoco, mas o Bayern de Munique voltou a vencer no Campeonato Alemão. Neste domingo, o time de Julian Nagelsmann recebeu o Greuther Fürth e os donos da casa venceram por 4 a 1, de virada. Hrgota abriu o placar, mas Lewandowski (duas vezes), Griesbeck (contra) e Choupo-Moting decretaram a vitória do time vermelho.

COM DESVIO

Em um primeiro tempo morno, quem abriu o placar foi o Greuther Fürth, em cobrança de falta. Aos 42 minutos da etapa inicial, o camisa 10 Hrgota bateu falta na entrada da área, a bola desviou em Sabitzer, traiu o goleiro Ulreich e morreu no fundo das redes.

EMPATE

No início do segundo tempo, o Bayern precisou de 30 segundos para deixar tudo igual. Gnabry recebeu lançamento pelo alto, invadiu a área e tocou na segunda trave para Lewandowski só ter o trabalho de empurrar para o gol e empatar na Baviera.

MAIS TRÊS

Depois de empatar, o Bayern foi para o ataque e conseguiu mais três. O zagueiro Griesbeck fez gol contra que virou o marcador, Lewandowski marcou o terceiro depois de assistência de Süle, enquanto Choupo-Moting fechou a conta nos minutos finais com passe de Gnabry.

SEQUÊNCIA

Bayern de Munique e Greuthe Fürth voltam a campo no próximo sábado, mais uma vez pelo Campeonato Alemão. O time de Julian Nagelsmann encara o Eintracht Frankfurt, fora de casa, enquanto o lanterna da Bundesliga tem compromisso com o Colônia, em casa.

