Bayern de Munique oferece R$ 365 milhões por Harry Kane, mas Tottenham rejeita, diz jornal

Na busca pela contratação do atacante Harry Kane, de 29 anos, o Bayern de Munique apresentou sua primeira proposta junto ao Tottenham, que foi prontamente recusada pelos Spurs.

O jornal ‘The Athletic’ e o jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências, afirmaram que os bávaros, depois de receberem um sinal positivo por parte do jogador, decidiram apresentar uma proposta de 70 milhões de euros (R$ 365 milhões), além de bônus.

O montante oferecido pelo Bayern, contudo, não agradou à diretoria do Tottenham, que exige um valor maior para negociar o capitão da seleção inglesa. Segundo diversos veículos europeus, os Spurs não pretendem aceitar propostas abaixo de 100 milhões de libras (R$ 610 milhões) pelo atacante.

Maior artilheiro da história do Tottenham, com 280 gols marcados, Harry Kane tem contrato com o clube inglês até 2024. Ele chegou à equipe há 10 anos e, desde então, nunca venceu um título.

