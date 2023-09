Bayern de Munique inaugura estátua em homenagem ao ídolo Gerd Müller na Allianz Arena

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/09/2023 - 13:45 Compartilhe

Grande ídolo alemão e maior artilheiro da história do Bayern de Munique, com 568 gols anotados em 611 partidas, o atacante Gerd Müller foi homenageado nesta terça-feira com uma estátua na entrada da Allianz Arena. O ex-jogador morreu há dois anos, com 75 anos, e agora estará presente na entrada dos torcedores ao estádio da equipe. Sua mulher, Uschi, o representou.

A estátua de bronze mede 4,2 metros, está em uma base de diamante bávaro e pesa cerca de uma tonelada. A confecção só foi possível por causa de uma parceria do Bayern com a Fundação Kurt Landauer, que arrecadou doações dos torcedores do clube e apaixonados pelo jogador, sob o lema de “Memorial a Gerd.” A escultura é de autoria do artista Karel Fron.

Ex-companheiro de Gerd Müller e presidente honorário do Bayern, Uli Hoeneß fez o discurso da homenagem ao amigo. “No Bayern você sempre tem que preservar o que foi e o que é. Gerd era um jogador incrível e uma grande pessoa que nunca esqueceremos”, disse. “Hoje é um dia solene para lembrá-lo. Ele e Franz Beckenbauer são os ícones que o Bayern produziu”, afimrou o dirigente, diante de 220 convidados, incluindo a mulher do jogador, Uschi Müller, e muitos ex-companheiros do homenageado, como o conselheiro de supervisão do FCB, Karl-Heinz Rummenigge.

Herbert Hainer, presidente do Bayern, também mostrou alegria com a homenagem. “Estamos muito orgulhosos que esta estátua em homenagem a Gerd Müller tenha sido iniciada pela Fundação Kurt Landauer e realizada em conjunto com os torcedores e fã-clubes do Bayern. Os visitantes da Allianz Arena terão agora sempre Gerd Müller à vista, para que a memória desta pessoa e goleador único ganhe vida nova a cada jogo em casa. Gerd Müller nunca se tornou grande, embora fosse um dos maiores: ele estabeleceu padrões no mundo dos atacantes.”

Bayern de Munique e Fundação Kurt Landauer não revelaram o valor investido na homenagem. Mas a aposta é que a estátua possa atrair ainda mais pessoas para a Allianz Arena, seja em dias de jogos ou mesmo a quem estiver conhecendo a Alemanha.

“Gostaríamos de agradecer a todos os fãs e fã-clubes cujas generosas doações contribuíram significativamente para tornar este projeto possível. Juntos criamos algo muito especial para o único Gerd Müller, o primeiro monumento a um jogador do FC Bayern em Munique”, agradeceu Christian Kröll, da Fundação Kurt Landauer. “Diretamente em frente à nossa arena, para que em cada jogo em casa ele brilhe diante dos olhos de dezenas de milhares de torcedores e membros do Bayern, sua sombra tem um efeito positivo nos dias de hoje, inúmeras fotos de lembrança com Gerd Müller são tiradas e o trabalho de sua vida é transmitido às próximas gerações.”G

