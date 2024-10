Bayern de Munique goleia lanterna do Alemão por 5 a 0 após ouvir ‘olé’ do Barcelona

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/10/2024 - 14:31 Para compartilhar:

Depois de ouvir “olé” na goleada sofrida diante do Barcelona pela Liga dos Campeões, o Bayern de Munique enfrentou um adversário ideal para buscar a reabilitação. O líder e melhor ataque do Alemão enfrentou o lanterna da competição, o Bochum, e goleou por 5 a 0 neste domingo.

O time dirigido pelo belga Vincent Kompany tem 20 pontos, mesma pontuação do Leipzig, mas leva vantagem no saldo de gols (22 a 11). O Bochum tem apenas 1 ponto em oito rodadas.

Na elite do Alemão desde 2021, o Bochum tinha um retrospecto recente até que bom contra o Bayern em casa, vencendo dois dos seus três jogos nessas condições. Na temporada passada, porém, a primeira derrota foi avassaladora: 7 a 0.

A partida deste domingo também foi de amplo domínio do time de Munique, que teve 73% de posse de bola. Foram 16 finalizações (9 em direção ao gol) contra apenas 5 da equipe da casa (2 corretas).

Apenas com seu artilheiro, o atacante inglês Harry Kane, o Bayern tem mais gols do que todo o time do Bochun (9 a 7). O Bayern abriu o placar aos 16 minutos do primeiro tempo, com o francês Michael Olise cobrando falta de maneira perfeita na entrada da área. Dez minutos depois, Jamal Musiala ampliou de cabeça após cobrança de falta de Kimmich.

No segundo tempo, Harry Kane marcou, de esquerda, após passse de Musiala, aos 12 minutos. Sané, que havia substituído Olise quatro minutos antes, fez um belo gol de fora da área após passar pelo marcadores do Bochum aos 20 minutos. Coman fechou a goleada após ser acionado por Davies na entrada da área. O francês mandou no ângulo esquerdo, sem chance para o Drewes, goleiro do Bochum.

Na próxima rodada do Alemão, no sábado, o Bayern recebe o Union Berlim, e o Bochum enfrenta o Frankfurt como visitante.