Bayern de Munique empata (2-2) em casa com Hertha na abertura da Bundesliga

O Bayern de Munique evitou a derrota graças a dois gols de Robert Lewandowski, que levaram a partida com o Hertha Berlim a um empate em 2 a 2 em casa, nesta sexta-feira na partida que abriu a temporada 2019-2020 da Bundesliga.

Lewandowski abriu o placar aos 24 minutos de jogo, mas o Hertha virou depois com gols do bósnio Vedad Ibisevic (36) e do sérvio Marko Grujic (38). O astro polonês voltou a empatar para o time da Baviera, convertendo um pênalti (60).

O empate no sufoco do atual campeão alemão voltou a deixar dúvidas.

No início deste mês, o Bayern perdeu por 2 a 0 para o Borussia Dortmund na Supercopa da Alemanha.

Esse resultado e a pré-temporada fizeram que se multiplicassem nos últimos dias os apelos por novos reforços para enfrentar os desafios da temporada com mais chances de êxito. O brasileiro Philippe Coutinho poderia se juntar em breve ao elenco depois que o Barcelona admitiu nesta sexta que chegou a “um início de acordo” para ceder o jogador ao Bayern.

O primeiro gol da Bundesliga 2019-2020 foi marcado pelo jogador que terminou como maior artilheiro na última temporada, Lewandowski, que empurrou para o fundo das redes após receber um ótimo passe na área de Serge Gnabry.

Mas o que parecia ser uma partida tranquila para o Bayern acabou se complicando antes do intervalo.

O Hertha empatou aos 36 minutos, quando o belga Dodi Lukebakio chutou forte de fora da área e a bola tocou nas costas de Ibisevic, desviando e entrando no gol com uma boa dose de sorte.

O segundo gol dos berlinenses veio aos 39, quando Grujic recebeu um passe, ficou cara a cara com Manuel Neuer, e colocou o Hertha em vantagem no placar.

Na segunda etapa, Lewandowski empatou ao converter um pênalti (60).

A primeira rodada do Campeonato Alemão continua no sábado com outras seis partidas, entre elas a do outro grande favorito ao título, o Borussia Dortmund, que vai receber o Augsburg.

Outro destaque nesse dia é o clássico entre Borussia Mönchengladbach e Schalke 04.

— Jogos da 1ª rodada da Bundesliga (horário de Brasília):

– Sexta-feira:

Bayern de Munique – Hertha Berlim 2 – 2

– Sábado:

(10h30) Freiburg – Mainz

Werder Bremen – Fortuna Dusseldorf

Bayer Leverkusen – Paderborn

Wolfsburg – Colonia

Borussia Dortmund – Augsburg

(13h30) B. Moenchengladbach – Schalke 04

– Domingo:

(10h30) Eintracht Frankfurt – Hoffenheim

(13h00) Union Berlin – RB Leipzig

cpb/dr/aam