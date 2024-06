Bayern de Munique doa R$ 5,7 milhões para ajudar a região sul da Alemanha após enchente

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/06/2024 - 12:10 Para compartilhar:

Uma catástrofe semelhante à ocorrida no Rio Grande do Sul atingiu também o sul da Alemanha nos últimos dias. Na tentativa de ajudar os necessitados da região, o Bayern de Munique revelou, nesta terça-feira, a doação de um milhão de euros (cerca de R$ 5,7 milhões).

“O objetivo é fornecer às pessoas afetadas na Baviera e em Baden-Württemberg uma ajuda rápida e sem burocracia. O clube decidirá sobre o uso exato dos fundos em tempo hábil”, escreceu o clube e seu site oficial.

Herbert Hainer, presidente do Bayern, também externou sua solidariedade: “As inundações causaram grandes danos e sofrimento terrível. Especialmente em tais situações excepcionais, é necessário um espírito comunitário especial – como muitas pessoas no local estão demonstrando atualmente. É importante para o Bayern mostrar solidariedade e apoiar as pessoas afetadas.”

Jan-Christian Dreesen, CEO do Bayern, falou da preocupação em ajudar os necessitados: “”Nós, como clube, defendemos a união e a humanidade e defendemos aqueles que precisam, sem que seja por culpa deles. Com as consequências desta catástrofe natural mesmo à nossa porta, temos de estar unidos e queremos utilizar os nossos recursos para prestar ajuda rápida às pessoas afetadas.”

O sul da Alemanha é vítima de fortes chuvas e enchentes desde sexta-feira. Segundo a polícia local, foram registradas quatro mortes. O serviço meteorológico alemão informou que fortes chuvas são previstas para os próximos dias nas zonas sul e leste da Alemanha.