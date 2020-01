Bayern de Munique contrata Alexander Nübel, jovem goleiro do Schalke

O Bayern de Munique pode ter encontrado o sucessor de Manuel Neuer após confirmar neste sábado a contratação, a partir da próxima temporada, do jovem Alexander Nübel, atualmente no Schalke 04 e ficará livre para atuar no clube da Baviera no próximo verão europeu.

O ex-jogador da seleção alemã sub-23, que havia recusado em meados de dezembro renovar com o Schalke, vai assinar por cinco anos com o Bayern, anunciou o clube em um comunicado.

Este anúncio encerra os rumores relacionados a um dos goleiros com maior futuro na Alemanha, embora corra o risco de ficar à sombra do incansável Manuel Neuer, que após duas temporadas machucado está voltando a seu melhor nível.

Neuer, cujo contrato termina em junho de 2021, deverá renova por mais duas temporadas.

Aos 33 anos, o capitão do Bayern e da seleção alemã, que também se transferiu para o clube da Baviera vindo do Schalke em 2011, será um mentor do jovem Nübel, a quem falta experiência em alto nível.

Nübel receberá um total de 5,5 milhões de euros por temporada, informou o SID, a subsidiária esportiva da AFP, menos do que o Schalke havia oferecido pela renovação (cerca de 7 milhões anuais).

