Bayern de Munique bate Stuttgart com 2 de Kane e segue na perseguição ao Bayer Leverkusen

Com dois gols do artilheiro Harry Kane, o Bayern de Munique derrotou o Stuttgart por 3 a 0 neste domingo pela 15ª rodada do Campeonato Alemão. O resultado consolida a recuperação do time de Munique, que na última rodada havia sido goleado pelo Frankfurt por 5 a 1. No meio da semana, o Bayern foi à Inglaterra e venceu o Manchester United na última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O triunfo contra um concorrente direto no alto da tabela deixou o Bayern na segunda posição, com 35 pontos e um jogo a menos do que o líder, o invicto Bayer Leverkusen (39). O Stuttgart, que poderia assumir a vice-liderança, ficou estacionado na quarta posição, com 31 pontos.

O atacante inglês Harry Kane, que chegou ao Bayern nesta temporada, tem agora 20 gols no Alemão, que ainda nem chegou na metade. O recorde de gols em uma única edição do campeonato é do atacante polonês Robert Lewandowski, que na temporada 2020/2021, marcou 41 também com a camisa do Bayern de Munique.

O primeiro gol de Kane contra o Stuttgart aconteceu logo aos 2 minutos. Após saída errada do Stuttgart, Sané tocou no meio da área para o atacante que finalizou rasteiro. O segundo saiu aos 10 minutos do segundo tempo, de cabeça, dentro da pequena área. O sul-coreano Min-Jae Kim fechou o placar, também de cabeça, após cobrança de escanteio. O Bayern ainda teve dois gols, de Kim e Muller, anulados no primeiro tempo.

Na última rodada do Alemão neste ano, o Bayern visita o Wolfsburg, nono na tabela, com 19 pontos, na quarta-feira. No mesmo dia, o Stuttgart recebe o Augsburg, décimo colocado, com 18 pontos.

