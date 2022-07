Bayern de Munique anuncia contratação de Matthijs de Ligt

O Bayern de Munique anunciou nesta terça-feira a contratação do defensor holandês Matthijs de Ligt, de 22 anos, que estava na Juventus.

De Ligt assinou um contrato de cinco temporadas com o time bávaro.

“Matthijs de Ligt era um alvo para nós. Com contratações como esta, nossos grandes objetivos se tornam possíveis (…) De Ligt deve se tornar um pilar do Bayern”, disse o presidente do clube, Herbert Hainer.

