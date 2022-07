Bayern de Munique anuncia acordo para transferência de Lewandowski ao Barcelona

Os dirigentes do Bayern de Munique anunciaram neste sábado que chegaram a um acordo com o Barcelona para a transferência para a equipe catalã do seu craque, o polonês Robert Lewandowski.

“Chegamos a um acordo com o FC Barcelona. Neste momento ainda é apenas um acordo verbal. O contrato escrito ainda deve ser finalizado”, explicou o diretor-executivo do clube campeão alemão, Oliver Kahn, em entrevista ao jornal Bild.

O presidente do Bayern, Herbert Hainer, também fez alusão a um “acordo verbal” que é “positivo para ambas as partes”, em declarações feitas na conta do clube no Twitter.

Robert Lewandowski, de 33 anos, finalmente conseguiu forçar sua saída do Bayern, apesar do clube alemão ter repetido desde junho que descartava qualquer saída de seu jogador antes do final de seu contrato (junho de 2023).

O Bayern não deu detalhes financeiros da operação até o momento.

Segundo vários meios de comunicação alemães, que haviam revelado a existência do acordo poucas horas antes, o custo da transferência do astro chega a 45 milhões de euros (45,4 milhões de dólares) garantidos, mais 5 milhões de euros (5,04 milhões de dólares) em eventuais suplementos.

Ainda de acordo com a imprensa, Lewandowski estaria perto de assinar um contrato de quatro anos com o Barça, enquanto o Bayern só teria lhe oferecido uma renovação de um ano.

