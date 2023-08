Bayern de Munique anuncia a contratação de Harry Kane, ex-Tottenham

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/08/2023 - 8:08 Compartilhe

A novela entre Harry Kane, Bayern de Munique e Tottenham chegou ao fim neste sábado (12). Nas redes sociais, o Gigante da Baviera anunciou a contratação do atacante, que deixa os Spurs depois de 10 anos. Conforme a imprensa europeia, o time alemão desembolsou 100 milhões de euros (R$ 538 milhões) mais 20 milhões de euros (R$ 107,6 milhões) em bônus pelo jogador.

Segundo alguns veículos da Europa, Kane pode fazer sua estreia pelo Bayern já neste sábado, na disputa da Supercopa da Alemanha contra o RB Leipzig. A imprensa local informa que o time estaria correndo contra o tempo para inscrever o jogador e deixá-lo apto para a final.

“Estou muito feliz por fazer parte do Bayern agora. O Bayern é um dos maiores clubes do mundo e eu sempre disse que queria me mudar e provar que estou no mais alto nível da minha carreira. O Bayern é caracterizado por sua cultura vencedora. É muito bom estar aqui”, declarou Harry Kane, ao site oficial do clube.

Capitão da seleção da Inglaterra, Harry Kane firmou contrato com o Bayern até 2027. O jogador chegou ao clube para suprir a ausência de Robert Lewandowski, que se transferiu para o Barcelona na última temporada e deixou o Gigante da Baviera sem um camisa 9 de ofício e destaque.

Maior artilheiro da história do Tottenham, Kane se despede do clube inglês com 435 jogos disputados, 280 gols marcados e 64 assistências concedidas. Nas 10 temporadas que passou nos Spurs, o atacante não conquistou nenhum título.

🎬 Action! FC Bayern proudly presents 𝐇𝐀𝐑𝐑𝐘 𝐊𝐀𝐍𝐄. #ServusHarry pic.twitter.com/93IWBU7TOx — FC Bayern München (@FCBayern) August 12, 2023

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias