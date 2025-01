Bayern bate o Freiburg e amplia vantagem na liderança do Alemão com tropeço do Leverkusen

O Bayern de Munique deu poucas chances ao anfitrião Freiburg, neste sábado, venceu por 2 a 1, no Stade Europa-Park Stadion, e alcançou sua quinta vitória consecutiva no Campeonato Alemão. Com o resultado, o conjunto da Baviera chegou a 48 pontos e ampliou a vantagem na ponta sobre o vice-líder Bayer Leverkusen para seis pontos, já que o concorrente ficou no 2 a 2 com o RB Leipzig.

A equipe comandada pelo técnico Vincent Kompany foi dominante no início da partida. Depois de explorar passes curtos em busca de espaço na defesa adversária, o Bayern não demorou a encontrar o caminho da rede. Aos 14 minutos, Musiala carimbou a trave esquerda. No minuto seguinte, Harry Kane soltou o pé da entrada da área e superou o goleiro Atubolu: 1 a 0.

Em vantagem, os visitantes reduziram o ritmo no restante da etapa inicial, mas o Freiburg não encontrava espaços para se aproximar da área do goleiro Neuer, oferecendo pouco perigo para o adversário.

O segundo tempo começou aberto, com as duas equipes tentando agredir no campo de ataque. Mais eficaz, o Bayern chegou ao segundo tento aos 9 minutos, em cabeceio de Min-Jae Kim à queima-roupa, analisado e confirmado pelo VAR. O que parecia uma vitória tranquila, porém, complicou-se aos 24 minutos, quando os visitantes descontaram com Ginter, aproveitando cobrança de escanteio.

Apesar do susto, prevaleceu a melhor qualidade técnica do Bayern, que manteve o controle da bola e trocava passes próximo à área para gastar o cronômetro, sem ter sua meta ameaçada, até o apito final.

No próximo sábado, o Bayern recebe o ameaçado Holstein Kiel, às 11h30 (horário de Brasília), em Munique. No mesmo dia e horário, O Freiburg, por sua vez, visita o Bochum, que também está na zona de rebaixamento.

CASTIGO NO FINAL

O Bayer Leverkusen, por sua vez, vencia até os 40 minutos do segundo tempo, mas cedeu o empate por 2 a 2 ao RB Leipzig, na Red Bull Arena, neste sábado, e teve interrompida sua série de oito vitórias seguidas no Alemão.

Disposto a impedir o Bayern de abrir vantagem na liderança, o conjunto de Leverkusen tratou de ir para cima do RB Leipzig, seu último algoz no Campeonato Alemão. Os visitantes mostraram o cartão de visitas logo aos 18 minutos, quando Schick aproveitou um rebote na área e finalizou sem chances para o goleiro Gulacsi. O RB Leipzig melhorou e passou a pressionar, apostando especialmente nos cruzamentos, mas levou um balde de água fria aos 36 minutos – o time de Leverkusen abriu 2 a 0 em chute de García.

O tento acordou o time da casa, que reduziu a diferença cinco minutos depois. Aos 41min, a falta cobrada por Raum desviou no meio do caminho e enganou o goleiro Hradecky. O gol deixou o jogo aberto nos minutos finais do primeiro tempo, mas nenhuma das equipes conseguiu alterar o placar.

O time de Xabi Alonso voltou do intervalo com o objetivo de assegurar a vitória. Wirtz e Hincapie desperdiçaram boas chances de anotar o terceiro gol dos visitantes. E o castigo veio nos minutos derradeiros. Aos 40 minutos, Tapsoba tentou cortar um lançamento na área e cabeceou contra a própria meta.

Nos outros jogos da 19ª rodada, o Borussia Dortmund abriu 2 a 0 sobre o Werder Bremen, com gols de Guirassy e Friedl, contra, mas deixou os visitantes igualarem o placar em 2 a 2, com Bittencourt e Ducksch. Já o Mainz derrotou o Stuttgart por 2 a 0, em casa, enquanto o Augsburg passou pelo Heidenheim por 2 a 1.