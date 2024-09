Bayern atropela Werder Bremen (5-0) fora de casa em sua 3ª goleada em uma semana

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 21/09/2024 - 13:28 Para compartilhar:

O Bayern de Munique obteve sua terceira goleada em sete dias, neste sábado (21), ao vencer por 5 a 0 na visita ao Werder Bremen, pela quarta rodada da Bundesliga alemã.

O gigante bávaro não diminuiu o ritmo, não perde o fôlego e nem tem pena dos adversários, depois de ter vencido no último fim de semana o Kiel (6-1) fora de casa e na quarta-feira na Liga dos Campeões não tomou conhecimento do Dínamo Zagreb a quem aplicou um sonoro 9 a 2.

Liderados em campo por um excelente Michael Olise, os jogadores comandados pelo técnico Vincent Kompany emendaram assim a quarta vitória consecutiva no campeonato alemão, contra o oitavo colocado, que por sua vez sofreu sua primeira derrota.

Olise, jogador da seleção francesa de 22 anos, marcou dois gols (24′ e 61′) e também deu a assistência para Jamal Musiala fazer o seu (32′).

O atacante inglês Harry Kane, que havia acabado de marcar quatro gols na Liga dos Campeões, também deixou a sua marca no segundo tempo (57′) com seu quinto gol no campeonato, reforçando a sua liderança na artilharia.

Serge Gnabry (65′) fechou a goleada sobre o time da casa.

Na classificação, o Bayern é o líder com 12 pontos, enquanto o Borussia Dortmund (4º, 7 pontos) pode assumir a segunda colocação com 10 pontos se vencer no domingo, em sua visita ao Stuttgart.

Mas, por enquanto, a vice-liderança é ocupada pelo Freiburg, após vencer por 3 a 0 fora de casa o Heindenheim (7º).

Programação e resultados da 4ª rodada do Campeonato Alemão

– Sexta-feira:

Augsburg – Mainz 2 – 3

– Sábado:

Heidenheim – Freiburg 0 – 3

Werder Bremen – Bayern de Munique 0 – 5

Union Berlin – Hoffenheim 2 – 1

Bochum – Holstein Kiel 2 – 2

(13h30) Eintracht Frankfurt – B. Mönchengladbach

– Domingo:

(10h30) Bayer Leverkusen – Wolfsburg

(12h30) Stuttgart – Borussia Dortmund

(14h30) St Pauli – RB Leipzig

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 12 4 4 0 0 16 3 13

2. Freiburg 9 4 3 0 1 8 4 4

3. Union Berlin 8 4 2 2 0 4 2 2

4. Borussia Dortmund 7 3 2 1 0 6 2 4

5. RB Leipzig 7 3 2 1 0 4 2 2

6. Bayer Leverkusen 6 3 2 0 1 9 6 3

7. Heidenheim 6 4 2 0 2 8 7 1

8. Eintracht Frankfurt 6 3 2 0 1 5 4 1

9. Mainz 5 4 1 2 1 8 8 0

10. Werder Bremen 5 4 1 2 1 4 8 -4

11. Stuttgart 4 3 1 1 1 7 7 0

12. Augsburg 4 4 1 1 2 7 10 -3

13. Wolfsburg 3 3 1 0 2 5 5 0

14. B. Mönchengladbach 3 3 1 0 2 5 6 -1

15. Hoffenheim 3 4 1 0 3 6 11 -5

16. Bochum 1 4 0 1 3 3 7 -4

17. Holstein Kiel 1 4 0 1 3 5 13 -8

18. St Pauli 0 3 0 0 3 1 6 -5

./bds/iga/mcd/aam