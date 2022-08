Bayern atropela Eintracht Frankfurt (6-1) fora de casa na abertura da Bundesliga

AFP 05/08/2022 - 17:40 Compartilhe

O Bayern de Munique da ‘era pós-Lewandowski’ iniciou a defesa do seu título com uma espetacular exibição ofensiva, vencendo por 6 a 1 na visita ao Eintracht Frankfurt, nesta sexta-feira no jogo que abriu a primeira rodada e a temporada da Bundesliga.

Nos últimos anos, as goleadas do Bayern costumavam ser lideradas pelo astro polonês Robert Lewandowski, que recentemente se transferiu para o Barcelona. O jogador contratado com a missão de sucedê-lo como craque do time, o senegalês Sadio Mané, marcou seu primeiro gol no campeonato alemão, aos 29 minutos, finalizando de cabeça um cruzamento de Serge Gnabry.

