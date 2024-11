Bayern arranca empate com Dortmund e segue invicto, mas perde Kane por lesão

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 30/11/2024 - 18:21 Para compartilhar:

À base de suor e garra, o Bayern de Munique arrancou um empate em 1 a 1 no ‘Klassiker’ com o Borussia Dortmund neste sábado (30) e se manteve invicto no Campeonato Alemão, mas perdeu o atacante inglês Harry Kane por lesão.

Com 30 pontos de 36 possíveis, o time bávaro tem nove vitórias e três empates depois de 12 rodadas e é líder com sete pontos de vantagem sobre Bayer Leverkusen, que mais cedo venceu o Union Berlin por 2 a 1, e Eintracht Frankfurt, que no domingo visita o Heidenheim.

Irregular fora de casa (quatro derrotas e um empate), o Borussia Dortmund havia vencido todos os jogos como mandante até este sábado. Agora, o time fica na quinta posição, a dez pontos do Bayern.

– Invicto –

Ainda invicto no campeonato, o Bayern de Munique saiu atrás no placar com um gol do atacante Jamie Gittens (27′), mas chegou ao empate na reta final da partida com um gol de cabeça de Jamal Musiala (85′).

O Gigante da Baviera chegava ao Signal Iduna Park depois de sete vitórias consecutivas sem sofrer gols entre todas as competições.

A má notícia foi a lesão de Kane no primeiro tempo (33′). O artilheiro inglês deixou o campo depois de sentir a parte posterior da coxa direita.

“Ele disse que não é muito grave, vamos esperar…”, declarou o técnico do Bayern, Vincent Kompany. O diretor esportivo do clube, Max Eberl, informou que Kane passará por exames no domingo ou na segunda-feira.

Na próxima terça-feira, os bávaros vão receber o Bayer Leverkusen nas oitavas de final da Copa da Alemanha.

– Leipzig goleado em casa –

Também neste sábado, o RB Leipzig (4º) foi goleado em casa pelo Wolfsburg por 5 a 1, num jogo em que já perdia por 3 a 0 com 15 minutos de bola rolando.

Empatado com o Bayern ao final da 8ª rodada, o Leipzig tem um empate e três derrotas nos últimos quatro jogos. Agora, a distância para o líder é de nove pontos.

Além disso, é o sexto jogo sem vitória para o time do leste da Alemanha, contando as derrotas para Celtic (3 a 1) e Inter de Milão (1 a 0) na Liga dos Campeões.

Também neste sábado, o Bayer Leverkusen venceu o Union Berlin por 3 a 1 para ficar na terceira posição com os mesmos 23 pontos do Eintracht Frankfurt.

Com três vitórias entre todas as competições, o Leverkusen chega embalado para o duelo de oitavas da Copa da Alemanha contra o Bayern.

— Jogos da 12ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

St Pauli – Holstein Kiel 3 – 1

– Sábado:

RB Leipzig – Wolfsburg 1 – 5

Werder Bremen – Stuttgart 2 – 2

Augsburg – Bochum 1 – 0

Union Berlin – Bayer Leverkusen 1 – 2

Freiburg – B. Mönchengladbach 3 – 1

B. Dortmund – Bayern de Munique 1 – 1

– Domingo:

(11h30) Mainz – Hoffenheim

(13h30) Heidenheim – Eintracht Frankfurt

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 30 12 9 3 0 37 8 29

2. Eintracht Frankfurt 23 11 7 2 2 27 16 11

3. Bayer Leverkusen 23 12 6 5 1 28 19 9

4. RB Leipzig 21 12 6 3 3 19 14 5

5. Borussia Dortmund 20 12 6 2 4 23 19 4

6. Freiburg 20 12 6 2 4 16 16 0

7. Wolfsburg 18 12 5 3 4 25 19 6

8. Stuttgart 17 12 4 5 3 23 21 2

9. B. Mönchengladbach 17 12 5 2 5 18 17 1

10. Mainz 16 11 4 4 3 18 14 4

11. Union Berlin 16 12 4 4 4 10 11 -1

12. Werder Bremen 16 12 4 4 4 19 24 -5

13. Augsburg 15 12 4 3 5 14 23 -9

14. Hoffenheim 12 11 3 3 5 17 22 -5

15. St Pauli 11 12 3 2 7 10 15 -5

16. Heidenheim 10 11 3 1 7 15 20 -5

17. Holstein Kiel 5 12 1 2 9 13 31 -18

18. Bochum 2 12 0 2 10 10 33 -23

