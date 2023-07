Bayern anuncia contratação do zagueiro Kim Min-jae, destaque do Napoli

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 18/07/2023 - 14:39 Compartilhe

O zagueiro sul-coreano Kim Min-jae, um dos destaques do Napoli na conquista do Campeonato Italiano da temporada passada, assinou com o Bayern de Munique um contrato de cinco anos, informou o clube bávaro nesta terça-feira (18).

Kim chega ao Bayern para reforçar a defesa do campeão da Bundesliga, que teve a saída de Lucas Hernandez para o Paris Saint-Germain e pode perder Benjamin Pavard, que tem só mais um ano de contrato e ainda não renovou.

Segundo a imprensa alemã, o time de Munique teria pago ao Napoli cerca de 50 milhões de euros (R$ 269 milhões na cotação atual) para ter o zagueiro sul-coreano.

Aos 26 anos, Kim evoluiu muito nas últimas temporadas. Após iniciar sua carreira na Coreia do Sul e ter uma passagem pela China, ele chegou à Europa em 2021, ao assinar com o Fenerbahçe da Turquia.

Um ano depois, foi contratado pelo Napoli para substituir o senegalês Kalidou Koulibaly, que tinha se transferido para o Chelsea.

Em apenas algumas semanas, toda a desconfiança dos torcedores napolitanos com a saída de Koulibaly desapareceu graças ao rendimento de Kim Min-jae, que foi um dos pilares da equipe na conquista do ‘Scudetto’.

