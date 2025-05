Bayern amplia sua hegemonia no Campeonato Alemão

O Bayern de Munique se sagrou campeão alemão pela 34ª vez neste domingo (4), graças ao empate do vice-líder Bayer Leverkusen (2-2) com o Freiburg, pela 32ª e penúltima rodada do campeonato.

O gigante da Baviera recupera assim o trono depois de perdê-lo na última temporada para o próprio Leverkusen e amplia sua hegemonia, tendo conquistado doze dos últimos treze títulos da Bundesliga.

Estes são os 15 últimos campeões e a lista dos maiores vencedores do campeonato alemão, após o triunfo do Bayern na temporada 2024-2025:

2025: Bayern de Munique

2024: Bayer Leverkusen

2023: Bayern de Munique

2022: Bayern de Munique

2021: Bayern de Munique

2020: Bayern de Munique

2019: Bayern de Munique

2018: Bayern de Munique

2017: Bayern de Munique

2016: Bayern de Munique

2015: Bayern de Munique

2014: Bayern de Munique

2013: Bayern de Munique

2012: Borussia Dortmund

2011: Borussia Dortmund

– Clubes mais vezes campeões da liga alemã:

34 títulos: Bayern de Munique

9 títulos: Nuremberg

8 títulos: Borussia Dortmund

7 títulos: Schalke 04

6 títulos: Hamburgo

5 títulos: Borussia Mönchengladbach, Stuttgart

