Bayer Leverkusen vence Union Berlin e pode ser campeão na Alemanha na próxima rodada

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/04/2024 - 13:08 Para compartilhar:

O Bayer Leverkusen escreveu mais um capítulo de sua histórica temporada ao derrotar o Union Berlin por 1 a 0 neste sábado e pode conquistar o Campeonato Alemão na próxima rodada. A 24ª vitória do time em 28 rodadas somada com a derrota do Bayern de Munique para o Heidenheim por 3 a 2 ampliou a vantagem do time dirigido pelo técnico Xabi Alonso para 16 pontos na liderança do campeonato. O Leverkusen tem 76 pontos contra 60 do Bayern de Munique.

Na próxima rodada, o Bayer joga no domingo na Leverkusen Arena contra o Werder Bremen. O Bayern de Munique tenta impedir a festa antecipada do rival no sábado quando joga em casa contra o Colônia, que está ameaçado de rebaixamento.

O Bayer de Munique está invicto na temporada. Além da campanha com 90% de aproveitamento no Alemão, o time venceu todos os jogos na fase de grupos da Liga Europa, evitou a zebra na oitavas de final contra Qarabag, do Azerbaijão, e agora enfrenta o inglês West Ham nas quartas de final. O jogo de ida acontece na próxima quinta-feira na Leverkusen Arena. O primeiro título de uma possível tríplice coroa será disputado no dia 25 de abril, contra o Kaiserlautern na final da Copa da Alemanha.

Contra o Union Berlin, time que ocupa a 12ª posição no campeonato, o Leverkusen dominou, mas o gol só saiu em cobrança de pênalti nos acréscimos do primeiro tempo. Pouco depois de Benjamin Brand, da equipe de Berlim, ser expulso após levar o segundo amarelo por cometer uma falta, o Leverkusen teve um pênalti marcado a seu favor. Após revisão pelo VAR, Florian Wirtz cobrou e marcou o único gol do jogo quando o cronômetro marcava 8 minutos de acréscimos. Foi o oitavo gol do meia, que acumula ainda 10 assistências.

O Bayern de Munique chegou a abrir 2 a 0 no primeiro tempo, com Harry Kane, artilheiro do campeonato com 32 gols, e Gnabry. No segundo tempo, porém, o time levou o empate logo no começo. Sessa marcou aos 5 minutos e Kleindienst empatou na sequência. Artilheiro do Heidenheim, Kleindienst selou a virada aos 34 minutos ao marcar seu 11º gol no Alemão.

Além de ver o Bayer Leverkusen caminhar para o título, o Bayern de Munique já sente a pressão do terceiro colocado, o Stuttgart, que tem uma partida e 3 pontos a menos.