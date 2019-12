Bayer Leverkusen vence em casa e empurra Bayern de Munique para sétimo no Alemão

No último jogo deste sábado pelo Campeonato Alemão, o Bayer Leverkusen derrotou o Schalke 04 por 2 a 1, em Leverkusen. O resultado empurrou o Bayern de Munique, atual heptacampeão nacional, para a sétima colocação, fora da zona de classificação para as competições europeias.

A vitória em casa levou o Leverkusen a 25 pontos, ocupando a sexta posição – o Bayern tem um ponto a menos. No Campeonato Alemão, os quatro primeiros se classificam para a Liga dos Campeões da Europa, enquanto o quinto e o sexto vão para a Liga Europa.

A última vez que o Bayern não se classificou para qualquer competição continental foi na temporada 1991/1992, quando a equipe da Bavária terminou o Campeonato Alemão na décima colocação.

Os dois gols da vitória do Leverkusen foram do atacante argentino Lucas Alario, ex-jogador do River Plate. No primeiro deles, anotado na etapa inicial, ele marcou de cabeça depois de uma cobrança de escanteio e uma saída de gol muito ruim do goleiro do Schalke, Alexander Nübel. No segundo, aos 35 minutos da segunda etapa, o argentino aproveitou uma bela jogada do chileno Aránguiz, ex-Internacional, que foi à linha de fundo e rolou para o companheiro balançar a rede.

No minuto seguinte, Raman marcou o único gol dos visitantes, mas o Leverkusen conseguiu conservar sua vantagem até o fim. Com a derrota, o Schalke terminará a 14.ª rodada na quarta colocação, com 25 pontos, um a menos do que seu maior rival, o Borussia Dortmund. O líder é o Borussia Mönchengladbach, com 31, e o segundo é o RB Leipzig, com 30.