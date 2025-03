Bayer Leverkusen vence duelo com Eintracht fora de casa e mantém perseguição a Bayern

O Bayer Leverkusen conquistou um triunfo decisivo neste sábado para suas ambições no Campeonato Alemão. Jogando fora de casa, o time goleou o Eintracht Frankfurt por 4 a 1 em um duelo direto pela vice-liderança da tabela. Com o resultado, o Bayer pode manter seu foco na perseguição ao líder Bayern de Munique.

A vitória levou a equipe do Bayer Leverkusen aos 53 pontos, oito atrás do primeiro colocado, que já entrou em campo nesta rodada – venceu o Stuttgart por 3 a 1, na sexta-feira, fora de casa, na abertura da 24ª rodada.

Já o time de Frankfurt estacionou nos 42 pontos, praticamente fora da briga pelo título.

Neste sábado, o Leverkusen precisou de pouco mais de 30 minutos para resolver a partida. Mesmo jogando longe dos seus domínios, o segundo colocado impôs um forte domínio no início do confronto, encurralou o Eintracht e marcou três gols no primeiro terço do confronto.

Os gols saíram em série num intervalo de apenas sete minutos. Tella abriu o placar aos 26, Mukiele ampliou três minutos depois. E Schick anotou o terceiro gol, aos 33. Mesmo abatido, o time de Frankfurt anotou seu gol de honra na sequência, com Ekitike, aos 37.

No segundo tempo, o Bayer chegou ao quarto gol aos 17, com Garcia. A vitória se transformou em goleada e o time da casa praticamente não esboçou reação.

Agora a equipe do Bayer Leverkusen se concentra na Liga dos Campeões, onde terá mais um confronto direto, desta vez com o Bayern. O líder e o vice-líder do Alemão vão se enfrentar no jogo de ida das oitavas de final na quarta-feira, em Munique. A volta está marcada para o dia 11.