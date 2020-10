Bayer Leverkusen vence Augsburg por 3 a 1 pelo Alemão

Com dois gols do atacante argentino Lucas Alario, o Bayer Leverkusen venceu o Augsburg por 3 a 1 nesta segunda-feira, em partida que encerrou a 5ª rodada do Campeonato Alemão.

Jogando em casa, a equipe de Leverkusen abriu o placar em cobrança de pênalti convertido pelo argentino (16). Os visitantes empataram pouco depois com Daniel Caliguri (54).

O Bayer assumiu a frente do marcador novamente com Alario completando de cabeça um escanteio (74). O resultado final foi decretado pelo francês Moussa Diaby, em um contra-ataque há nos acréscimos finais (90 + 4).

Com esta vitória, o Leverkusen chega a quarta posição com 9 pontos, três atrás do Bayer de Munique e Borussia Dortmund e a quatro do líder RB Leipzig. Já o Augsburg é o 11º, com 7 unidades.

— Jogos e resultados da 5ª rodada do Campeonato Alemão:

– Sexta-feira:

Stuttgart – Colônia 1 – 1

– Sábado:

Bayern de Munique – Eintracht Frankfurt5 – 0

RB Leipzig – Hertha Berlim 2 – 1

1. FC Union Berlin – Freiburg 1 – 1

Mainz – B. Moenchengladbach 2 – 3

Borussia Dortmund – Schalke 04 3 – 0

– Domingo:

Wolfsburg – Arminia Bielefeld 2 – 1

Werder Bremen – Hoffenheim 1 – 1

– Segunda-feira:

Bayer Leverkusen – Augsburg 3 – 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. RB Leipzig 13 5 4 1 0 12 3 9

2. Bayern de Munique 12 5 4 0 1 22 8 14

3. Borussia Dortmund 12 5 4 0 1 11 2 9

4. Bayer Leverkusen 9 5 2 3 0 6 3 3

5. Stuttgart 8 5 2 2 1 10 6 4

6. B. Moenchengladbach 8 5 2 2 1 8 8 0

7. Werder Bremen 8 5 2 2 1 7 7 0

8. Eintracht Frankfurt 8 5 2 2 1 7 9 -2

9. Hoffenheim 7 5 2 1 2 9 7 2

10. Wolfsburg 7 5 1 4 0 4 3 1

11. Augsburg 7 5 2 1 2 6 6 0

12. 1. FC Union Berlin 6 5 1 3 1 8 6 2

13. Freiburg 6 5 1 3 1 6 9 -3

14. Arminia Bielefeld 4 5 1 1 3 4 8 -4

15. Hertha Berlim 3 5 1 0 4 9 12 -3

16. Colônia 2 5 0 2 3 5 9 -4

17. Schalke 04 1 5 0 1 4 2 19 -17

18. Mainz 0 5 0 0 5 4 15 -11

