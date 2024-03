Bayer Leverkusen marca dois gols no fim e consegue virada épica sobre o Hoffenheim no Alemão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/03/2024 - 13:47 Para compartilhar:

Uma virada digna de time campeão. Com dois gols marcados no final do segundo tempo, o Bayer Leverkusen conquistou uma vitória épica em seu estádio neste sábado, e derrotou o Hoffenheim por 2 a 1, em jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Alemão.

A equipe comandada pelo técnico Xabi Alonso chegou aos 73 pontos e vem tornando o sonho de conquistar o título da temporada cada vez mais real. São 39 jogos de invencibilidade. O Hoffenheim, que sustentou a vitória até os 44 minutos do segundo tempo se mantém com 36 pontos e perdeu a chance de se aproximar do pelotão de frente.

Após a partida, a torcida gritou o nome de Xabi Alonso, que nesta semana colocou fim à onda de especulações sobre o seu futuro declarando que pretende permanecer à frente do Leverkusen.

Os dois times voltam a campo pela competição no próximo final de semana. O Bayer visita o Union Berlin no sábado. No mesmo dia, o Hoffenheim recebe o Augsburg em seu estádio em busca da reabilitação no torneio.

No jogo, o Leverkusen entrou em campo adotando uma postura ofensiva, perdeu duas boas chances de abrir o placar com Xhaka e Wirtz e acabou sendo surpreendido com um gol dos visitantes ainda no primeiro tempo.

Aos 32 minutos, Beier teve espaço dentro da área e finalizou firme para inaugurar o marcador e calar o estádio lotado. O placar de 1 a 0 deu início a um drama que não estava previsto no roteiro dos torcedores do Leverkusen.

O segundo tempo foi um duelo de ataque contra defesa. Apostando nas investidas pelos lados do campo, o Bayer pressionou e obrigou o Hoffenheim a se encolher no seu campo para evitar o empate.

Arriscando chutes de meia distância, Grimaldo deixou a função de lateral-esquerdo e passou a atuar como ponta. Ele perdeu duas boas chances de igualar a partida. Frimpong, que errou o alvo em chance clara.

A melhor chance, no entanto, aconteceu aos 29 minutos. O goleiro Oliver Baumann fez uma defesa à queima-roupa em chute de Patrik Schick e salvou mais uma vez o Hofenheim de levar o empate.

Quando tudo indicava que o jogo se encaminhava para a vitória do Hoffenheim, o improvável aconteceu. Após uma jogada que começou com um cruzamento pelo lado esquerdo, Andrich recebeu um passe de cabeça de Jonathan Tah e empatou a partida aos 44 minutos. Praticamente no ataque seguinte, a virada aconteceu. Nathan Tella cruzou na pequena área e Patrick Schick empurrou para as redes, para delírio da torcida do Leverkusen.

Mais quatro jogos aconteceram neste sábado pelo Alemão. O Wolfsburg derrotou o Bremen por 2 a 0. Frankfurt e Union Berlin ficaram no empate sem gols. O Freiburg venceu o Borussia Monchengladbach por 3 a 0, enquanto o RB Leipzig e o Mainz empataram em 0 a 0.

