Bayer Leverkusen goleia Union Berlin e segue líder do Alemão

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 12/11/2023 - 18:14 Para compartilhar:

Pressionado após a vitória do Bayern de Munique na véspera, o Bayer Leverkusen não teve problemas para golear o Union Berlin por 4 a 0 neste domingo (12) e se manter firme na liderança do Campeonato Alemão.

No sábado, o Bayern tinha vencido o Heidenheim por 4 a 2 e subido provisoriamente para a ponta da tabela com 29 pontos. Agora, o Leverkusem soma 31 e recupera a liderança antes da paralisação para o calendário Fifa.

Com esta vitória, o time do técnico Xabi Alonso também iguala o melhor início de temporada na Alemanha, do Bayern de Munique de Pep Guardiola na temporada 2015/2016.

O Leverkusen venceu todos os seus jogos no campeonato, exceto o empate em 2 a 2 justamente com o Bayern, em meados de setembro.

Neste domingo, os autores dos gols na BayArena foram Álex Grimaldo (23′), Odilon Kossounou (57′), Jonathan Tah (73′) e Nathan Tella (83′).

No último jogo do dia, o RB Leipzig venceu o Freiburg por 3 a 1 e entrou na zona de classificação para a Liga dos Campeões.

Xavi Simons (6′), Lois Openda (79′) e Christoph Baumgartner (80′) marcaram para o Leipzig, enquanto Merlin Röhl (45’+6) descontou para o Freiburg.

— Jogos da 11ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:

– Sexta-feira:

B. Moenchengladbach – Wolfsburg 4 – 0

– Sábado:

Bayern de Munique – Heidenheim 4 – 2

Darmstadt – Mainz 0 – 0

Stuttgart – Borussia Dortmund 2 – 1

Augsburg – Hoffenheim 1 – 1

Bochum – Colônia 1 – 1

– Domingo:





Bayer Leverkusen – Union Berlin 4 – 0

Werder Bremen – Eintracht Frankfurt 2 – 2

RB Leipzig – Freiburg 3 – 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayer Leverkusen 31 11 10 1 0 34 10 24

2. Bayern de Munique 29 11 9 2 0 42 9 33

3. Stuttgart 24 11 8 0 3 29 14 15

4. RB Leipzig 23 11 7 2 2 28 10 18

5. Borussia Dortmund 21 11 6 3 2 21 17 4

6. Hoffenheim 19 11 6 1 4 23 20 3

7. Eintracht Frankfurt 18 11 4 6 1 17 11 6

8. Freiburg 14 11 4 2 5 14 22 -8





9. B. Moenchengladbach 13 11 3 4 4 23 23 0

10. Augsburg 13 11 3 4 4 20 23 -3

11. Wolfsburg 13 11 4 1 6 15 20 -5

12. Werder Bremen 11 11 3 2 6 18 22 -4

13. Heidenheim 10 11 3 1 7 17 26 -9

14. Bochum 9 11 1 6 4 11 25 -14

15. Darmstadt 8 11 2 2 7 14 32 -18

16. Mainz 7 11 1 4 6 11 24 -13

17. Colônia 6 11 1 3 7 9 23 -14

18. Union Berlin 6 11 2 0 9 11 26 -15

dwi-tba/dr/mcd/cb

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias