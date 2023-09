Bayer Leverkusen goleia Heidenheim, mas é ultrapassado pelo Bayern e fica em 2º no Alemão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/09/2023 - 14:45 Compartilhe

O Bayer Leverkusen continua brigando ponto a ponto pela liderança do Campeonato Alemão com o Bayern de Munique. Neste domingo, goleou o Heidenheim por 4 a 1, na BayArena, pela quinta rodada, mas acabou sendo ultrapassado por seu rival, que, no sábado, fez 7 a 0 no Bochum.

O Bayern de Munique assumiu a primeira posição por ter 14 de saldo de gols, contra 11 do Bayer Leverkusen. Ambos têm 13 pontos. Continuam na cola Stuttgart, RB Leipzig e Hoffenheim, todos com 12. Já o Heidenheim ficou no 13º lugar, com apenas quatro.

Sob o comando do ex-meia do Liverpool, o espanhol Xabi Alonso, o Bayer Leverkusen fez um primeiro tempo cauteloso, mas saiu na frente ao marcar um bonito gol com Boniface, logo aos oito minutos do primeiro tempo. Apesar do alto volume de jogo e da pressão em alguns momentos da partida, encontrou dificuldade para superar a defesa do Heidenheim, que jogou claramente por uma única bola.

E ela veio aos 12 minutos do segundo tempo, quando Dinkci recebeu dentro da área e deixou tudo igual. Mas ao invés do gol desmotivar o Leverkusen, só serviu como inspiração. Aos 17, o atual vice-líder do Campeonato Alemão voltou à frente do placar com Hofmann.

Quem caiu de produção foi o Heidenheim, que passou a assistir o adversário jogar e foi castigado. Grimaldo sofreu pênalti, que foi convertido por Boniface, aos 28. Adli, aos 36, confirmou a quarta vitória do Bayer Leverkusen em cinco jogos realizados.

No outro jogo da rodada deste domingo, Eintracht Frankfurt (8º) e Freiburg (9º) ficaram no empate por 0 a 0, no Waldstadion.

