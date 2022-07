Bayer Leverkusen é eliminado na 1ª fase da Copa da Alemanha por time da 3ª divisão

O Bayer Leverkusen, que terminou em terceiro no campeonato alemão na temporada passada para se classificar para a Liga dos Campeões, perdeu por 4 a 3 para o SV Elversberg, clube da terceira divisão alemã na primeira fase da Copa da Alemanha, neste sábado.







Após sofrer o primeiro gol logo aos 2 minutos, o time liderado por Patrick Schick ficou em desvantagem no placar durante todo o jogo. Os gols do chileno Charles Aránguiz (30, 2-2) e do próprio Shick (89, 4-3) não bastaram para evitar a derrota.

Esta é a primeira surpresa desta primeira rodada da Copa da Alemanha, com jogos de sexta a segunda-feira.

O Bayern de Munique, campeão alemão (pela décima vez consecutiva), e o RB Leipzig, atual campeão da Copa da Alemanha, se enfrentam neste sábado pela Supercopa (15h30 de Brasília) em Leipzig.

As duas equipes só disputarão esta primeira rodada da Copa da Alemanha no final de agosto, contra o Viktoria Colônia (3ª divisão) e o Teutonia Ottensen (4ª divisão), respectivamente.

