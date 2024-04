Bayer Leverkusen é campeão alemão pela 1ª vez em sua história

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 14/04/2024 - 15:09 Para compartilhar:

O Bayer Leverkusen conquistou matematicamente o seu primeiro título de campeão alemão neste domingo (14), pela 29ª rodada, encerrando a hegemonia do Bayern de Munique, vencedor das onze edições anteriores.

Sem perder um único jogo nesta temporada, em nenhuma das competições, o Leverkusen do técnico espanhol Xabi Alonso, voou direto rumo ao título e, após vencer o Werder Bremen por 5 a 0 neste domingo em sua BayArena, tem 16 pontos de vantagem sobre Bayern (2º) e Stuttgart (3º), que não conseguem mais alcançá-lo.

O Bayer Leverkusen só dependia de si para ser campeão neste domingo, diante de sua torcida, e não deixou escapar esse primeira chance, desencadeando a festa em seu estádio. A torcida invadiu o campo ainda nos últimos momentos da partida, antes do apito final, desencadeando cenas de caos em que os funcionários do estádio não conseguiram conter a euforia para que o jogo terminasse.

Os gols de Florian Wirtz aos 83 e 90 minutos geraram invasões massivas do campo. Os últimos momentos da partida também foram disputados em meio a uma névoa vermelha devido à fumaça dos sinalizadores que os ultras do Leverkusen acenderam atrás de um dos gols.

Antes disso, Wirtz havia marcado outro gol (68′) nesta partida. Os primeiros do Bayer Leverkusen foram de autoria do nigeriano Victor Boniface (aos 25 minutos de pênalti) e do suíço Granit Xhaka (60′).

“É impossível descrever. Pessoalmente, não consigo entender o que fizemos. Precisei voltar ao vestiário para clarear a cabeça”, disse Xhaka à DAZN. “Já começamos a festa com os torcedores”.

Foi o 43º jogo invicto nesta temporada dos sonhos do Bayer Leverkusen, que registra números espetaculares com 38 vitórias e 5 empates.

E a festa do Werskelf (‘Onze da fábrica’, apelido dado ao clube fundada pela empresa química e farmacêutica Bayer em 1904) pode continuar nas próximas semanas.

Na Liga Europa, o time enfrentará o West Ham, na quinta-feira, em Londres, pela partida de volta das quartas de final, depois de vencer na ida em casa por 2 a 0.

Na Copa da Alemanha, o Leverkusen será o grande favorito na final do dia 25 de maio, em Berlim, contra o Kaiserlautern, time da segunda divisão.

A final do torneio será disputado três dias depois da final da Liga Europa, em Dublin, no que poderá ser a apoteose de uma temporada inesquecível.

— Resultados da 29ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:

– Sexta-feira:

Augsburg – Union Berlin 2 – 0

– Sábado:

Bayern de Munique – Colônia 2 – 0

Bochum – Heidenheim 1 – 1

RB Leipzig – Wolfsburg 3 – 0

Mainz – Hoffenheim 4 – 1

B. Mönchengladbach – Borussia Dortmund 1 – 2

Stuttgart – Eintracht Frankfurt 3 – 0

– Domingo:

Darmstadt – Freiburg 0 – 1

Bayer Leverkusen – Werder Bremen 5 – 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayer Leverkusen 79 29 25 4 0 74 19 55

2. Bayern de Munique 63 29 20 3 6 82 36 46

3. Stuttgart 63 29 20 3 6 67 34 33

4. RB Leipzig 56 29 17 5 7 67 33 34

5. Borussia Dortmund 56 29 16 8 5 57 34 23

6. Eintracht Frankfurt 42 29 10 12 7 43 39 4

7. Augsburg 39 29 10 9 10 47 46 1

8. Freiburg 39 29 11 6 12 41 52 -11

9. Hoffenheim 36 29 10 6 13 49 57 -8

10. Heidenheim 34 29 8 10 11 42 50 -8

11. B. Mönchengladbach 31 29 7 10 12 50 56 -6

12. Werder Bremen 31 29 8 7 14 36 49 -13

13. Union Berlin 29 29 8 5 16 25 45 -20

14. Wolfsburg 28 29 7 7 15 34 50 -16

15. Bochum 27 29 5 12 12 34 59 -25

16. Mainz 26 29 5 11 13 30 47 -17

17. Colônia 22 29 4 10 15 23 51 -28

18. Darmstadt 14 29 2 8 19 28 72 -44

— Os últimos campeões da Bundesliga alemã (e seu treinador):

2024: Bayer Leverkusen (Xabi Alonso/ESP)

2023: Bayern de Munique (Thomas Tuchel)

2022: Bayern de Munique (Julian Nagelsmann)

2021: Bayern de Munique (Hansi Flick)

2020: Bayern de Munique (Hansi Flick)

2019: Bayern de Munique (Niko Kovac)

2018: Bayern de Munique (Jupp Heynckes)

2017: Bayern de Munique (Carlo Ancelotti/ITA)

2016: Bayern de Munique (Pep Guardiola/ESP)

2015: Bayern de Munique (Pep Guardiola/ESP)

2014: Bayern de Munique (Pep Guardiola/ESP)

2013: Bayern de Munique (Jupp Heynckes)

2012: Borussia Dortmund (Jurgen Klopp)

2011: Borussia Dortmund (Jurgen Klopp)

2010: Bayern de Munique (Louis van Gaal/HOL)

./bds/afp/hpa/iga/dr/dwi-tba/aam