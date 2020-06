Bayer Leverkusen busca empate com o Schalke 04 fora e entra no G4 do Alemão

O Bayer Leverkusen não aproveitou a péssima fase do Schalke 04 e só empatou em 1 a 1 com o adversário neste domingo, fora de casa, em Gelsenkirchen, no duelo que encerrou a 31ª rodada do Campeonato Alemão. Mesmo assim, o resultado foi suficiente para a equipe voltar a figurar entre os quatro melhores da competição.

Com o ponto somado, o Bayer Leverkusen foi a 57, ultrapassou o Borussia Mönchengladbach e subiu para o quarto lugar, dentro da zona de classificação à próxima edição da Liga dos Campeões.

Apesar da luta e de mostrar um futebol superior ao das rodadas anteriores, o Schalke permanece sem vencer. Já são 13 partidas sem vitória e apenas dois pontos conquistados em seis jogos disputados no reinício da competição. O time do Vale do Ruhr, que ganhou pela última vez em 17 de janeiro, é o nono colocado, com 39 pontos.

Depois de um primeiro tempo sonolento, os times aceleraram e a partida melhorou na etapa final. O Schalke abriu o placar em uma cobrança de pênalti convertida pelo meio-campista Caligiuri aos seis minutos. O lance que gerou a penalidade foi controverso e acabou sendo validado com o auxílio do VAR.

Desfalcados e com vários jovens em campo, os donos da casa conseguiram resistir à pressão do rival até os 36 minutos, quando o lateral-esquerdo espanhol Juan Miranda acabou marcando contra em jogada com participação do brasileira Paulinho, que entrou em campo na etapa final.

No outro duelo já encerrado neste domingo, o Augsburg, 13º colocado, com 35 pontos, superou o Mainz 05, na 15º posição, com 31, fora de casa por 1 a 0. O atacante Florian Niederlechner fez no primeiro minuto de jogo o gol que assegurou o triunfo.

