Bayer Leverkusen bate Borussia Mönchengladbach e encosta nos líderes do Alemão

O Bayer Leverkusen recuperou a quarta colocação do Campeonato Alemão neste domingo ao derrotar o Borussia Monchengladbach por 4 a 3, em casa, pela sétima rodada da competição. Com 15 pontos, o time de Leverkusen se aproxima dos líderes – o Bayern de Munique tem 18 e o RB Leipzig soma 16.

O time visitante esteve à frente no placar por duas vezes, mas cedeu o empate em ambas as ocasiões. Graças a dois gols do argentino Lucas Alario ainda no primeiro tempo, as equipes foram para o vestiário com um 2 a 2 parcial.

Após o intervalo, o Bayer Leverkusen fez valer o maior domínio da posse de bola e conseguiu não apenas virar o jogo como ainda ampliar a vantagem. E ela foi determinante. O Borussia Mönchengladbach ainda buscou o terceiro gol, mas a partida já estava nos acréscimos e os visitantes não tiveram tempo nem forças para tentar o empate.

Os gols do Bayer Leverkusen foram marcados por Lucas Alario (duas vezes), Leon Bailey e Julian Baumgartlinger, com Lars Stindl (também duas vezes) e Valentino Lazaro descontando para o Borussia Mönchengladbach.

No outro duelo deste domingo pelo Campeonato Alemão, o Wolfsburg venceu o Hoffenheim por 2 a 1, também na condição de mandante.

O time da casa abriu dois gols de vantagem já na primeira etapa, com Steffen e Weghorst, e Adamyan diminuiu para os visitantes já nos momentos finais do segundo tempo.

Com o resultado, o Wolfsburg ganhou cinco posições na tabela de classificação e agora ocupa o sexto lugar do Campeonato Alemão.

Veja também