Bayer faz novas concessões a europeus por aprovação de acordo com Monsanto

Londres, 5/2 – A alemã Bayer informou, nesta segunda-feira, 5, que fez concessões adicionais aos reguladores da Comissão Europeia, como parte da oferta de US$ 63,5 bilhões para adquirir a multinacional norte-americana Monsanto. A Bayer destacou, ainda, que apresentou soluções “muito significativas” para o órgão europeu e está confiante de que as concessões eliminem totalmente as preocupações do regulador.

Em comunicado, a Comissão Europeia afirmou que a revisão do acordo de compra foi postergada para 5 de abril, após as novas concessões da Bayer que foram realizadas na última sexta-feira, 2.

Tanto a empresa quanto o órgão europeu não forneceram maiores informações sobre as concessões. Fonte: Dow Jones Newswires.