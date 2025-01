Bayer diz que tribunal encerrou litígio envolvendo herbicida Roundup na Austrália

São Paulo, 6 – A Bayer disse, em nota, que o Tribunal Federal da Austrália encerrou o último caso envolvendo o herbicida Roundup no país, finalizando todas as ações judiciais de lesões pendentes. De acordo com a empresa alemã, o tribunal atendeu ao pedido dos demandantes para descontinuar a ação coletiva contra a Monsanto, cuja conclusão de compra ocorreu em 2018, que envolvia alegações relacionadas ao produto.

A empresa ainda enfrenta processos sobre os supostos danos do Roundup nos Estados Unidos.

A ação na Austrália segue a vitória anterior da empresa no mesmo tribunal no caso McNickle, o primeiro julgamento sobre o Roundup fora dos EUA.

Segundo a nota da Bayer, o tribunal concluiu que “o peso das evidências científicas não sustenta uma ligação entre o glifosato e o LNH (linfoma não-Hodgkin)”.

O glifosato é um ingrediente ativo do herbicida.

Em relação aos processos nos Estados Unidos, a Bayer destacou que “continuará sua estratégia multifacetada para conter significativamente os litígios do Roundup”.

Segundo a companhia, nos últimos 22 julgamentos, 15 foram favoráveis.

A Bayer também disse que “considerará acordos se forem do interesse da empresa e também avaliará continuamente quaisquer outros meios possíveis para conter os riscos legais”.