Bayer: Brasil é um país-chave para o grupo

São Paulo, 30 – O diretor de operações da divisão Crop Science da Bayer no Brasil, Gerhard Bohne, disse que o Brasil é um país-chave para a empresa, que vê futuro no setor agro. No painel “Alimentando o Mundo, Agenda do Agronegócio”, no Fórum de Investimentos Brasil 2018, ele destacou que o Brasil é atualmente o quinto maior país para a Bayer, mas na área agrícola já é o segundo. Com a aquisição da Monsanto, o Brasil pode se tornar o segundo maior mercado para o grupo.

Ele ressaltou ainda a demanda por inovação nos trópicos, onde a agricultura muda rapidamente. “Para desenvolver uma nova molécula ou remédio, leva-se 10 anos de pesquisa e desenvolvimento”, disse. “Trazer tecnologias novas para o mercado é uma necessidade.” Segundo o executivo, um dos grandes desafios para a empresa no País é a necessidade de desenvolvimento de liderança e mão de obra qualificada para a agricultura tropical.

O CEO da Robert Bosch América Latina, Besaliel Botelho, disse que a empresa está usando tecnologias do setor automotivo para aplicar no campo. “Através big data, análise e automação de plantio e colheita, podemos aumentar a produtividade do agronegócio.”

O presidente da Apex, embaixador Roberto Jaguaribe, assinalou que o Brasil em certos mercados é percebido como produtor “de grande qualidade e confiabilidade”, mas ressaltou a dificuldade do setor agrícola com o avanço do protecionismo. “Mesmo países de discurso mais liberal são protecionistas com comércio agrícola”, afirmou. “Estamos vivendo novo surto protecionista criando dificuldades de acesso ao produto brasileiro.”