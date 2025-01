Bayer amplia foco em combustíveis renováveis com novas culturas e parcerias

São Paulo, 10 – A Bayer anunciou nesta semana duas iniciativas que envolvem culturas oleaginosas alternativas para a fabricação de combustíveis renováveis. Uma dessas iniciativas é a aquisição do germoplasma e de ativos de propriedade intelectual de camelina da Smart Earth Camelina, do Canadá. A camelina é uma oleaginosa com pegada de carbono baixa e que pode ser cultivada tanto na primavera quanto no inverno, disse a Bayer em comunicado.

Segundo a companhia, a oleaginosa é uma opção promissora para a produção de diesel renovável e combustível sustentável de aviação (SAF, na sigla em inglês).

Na quarta-feira, a Bayer já tinha anunciado uma parceria com a Neste, fabricante de diesel renovável e SAF, para desenvolver canola de inverno como matéria-prima para biocombustíveis.

Essa colaboração tem como objetivo estabelecer um sistema de cultivo de canola de inverno no sul das Grandes Planícies dos Estados Unidos.

A Bayer planeja lançar sua variedade híbrida de canola de inverno TruFlex em 2027, que incorpora tecnologias como Roundup Ready e resistência ao rompimento de vagens.

Segundo a Bayer, a canola de inverno traz benefícios ambientais, como melhora da saúde do solo e sequestro de carbono.

Ao introduzi-la como uma cultura de rotação, a companhia espera dar suporte aos agricultores na adoção de práticas mais sustentáveis, ao mesmo tempo que oferece novas oportunidades de receita.

Os investimentos da Bayer em camelina e canola de inverno refletem a estratégia da empresa de se estabelecer como um dos principais players na produção de combustíveis renováveis.